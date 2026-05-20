HoSE sửa quyết định, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang vẫn được giao dịch cả ngày nhưng kèm 1 điều kiện

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 445/QĐ-SGDHCM ngày 19/5/2026 liên quan đến việc chuyển cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Theo thông báo mới nhất của HoSE, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục III Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Như vậy, thay vì chỉ được giao dịch trong phiên chiều như thông báo trước đó, cổ phiếu DGC vẫn có thể giao dịch trong cả ngày, nhưng bị giới hạn ở hình thức khớp lệnh lô chẵn theo phương thức định kỳ.

Lý do cổ phiếu DGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch là do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Tại ĐHĐCĐ bất thường gần đây, ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang cho biết đang làm việc với các đơn vị kiểm toán, song chưa thể xác định chính xác thời điểm hoàn tất báo cáo tài chính để đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng.

Các cá nhân này hiện đang bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung 3 thành viên mới vào HĐQT gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DGC đang giao dịch ở vùng đáy 3 năm với thị giá 48.800 đồng/cp, giảm 30% từ đầu năm 2026. Vốn hóa thị trường tương ứng 18.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 409 tỷ đồng, giảm gần 50%.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá điện, than cốc và amoniac cũng đồng loạt đi lên.