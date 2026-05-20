Tự doanh CTCK bất ngờ tung gần 200 tỷ đồng mua ròng cổ phiếu HOSE trong phiên VN-Index "rút chân"

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch 20/5 biến động rất mạnh. VN-Index có thời điểm giảm mạnh về quanh 1.860 điểm, sau đó dần phục hồi khi lực cầu gia tăng tốt. Kết phiên, VN-Index tăng 0,30 điểm (+0,02) lên mức 1.913,23 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 140 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 170 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -44 tỷ đồng, tiếp theo là VPB và HPG cùng ghi nhận mức -41 tỷ đồng, MSN và VIB cùng ở mức -40 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như HDB (-36 tỷ), FPT (-26 tỷ), TPB (-20 tỷ), VNM (-17 tỷ) và SHB (-16 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 142 tỷ đồng. Theo sau là MBB (141 tỷ), VHM (78 tỷ), STB (29 tỷ), EIB và VCG cùng đạt 21 tỷ đồng, BID (20 tỷ), TCB (14 tỷ), POW (13 tỷ) và VPX (12 tỷ đồng).