Chứng khoán ‘rơi tự do’ hơn 50 điểm rồi bất ngờ kéo ngược phút cuối
Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 50 điểm trong phiên hôm nay (20/5), kéo hàng loạt cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán lao dốc. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy mạnh ở nhóm trụ giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục, giữ được sắc xanh mong manh khi đóng cửa.
Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi tâm lý nhà đầu tư chuyển từ hưng phấn sang bán mạnh chỉ trong vài giờ.
Ngay đầu phiên hôm, VN-Index vẫn duy trì sắc xanh tích cực sau nhịp hồi cuối phiên trước. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu, trong khi áp lực chốt lời tăng mạnh khiến chỉ số liên tục lao dốc.
Đến đầu phiên chiều, thị trường gần như rơi vào trạng thái bán tháo diện rộng. VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 50 điểm, lùi sát vùng 1.860 điểm và đánh mất hoàn toàn mốc 1.900 điểm. Hàng loạt nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.
Dù vậy, diễn biến cuối phiên lại đảo chiều bất ngờ. Lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường hồi phục nhanh chóng. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,3 điểm (0,02%) lên 1.913,23 điểm. Thanh khoản HoSE ở mức cao, với hơn 31.600 tỷ đồng giao dịch.
Điểm đáng chú ý trong phiên là sự phân hóa cực mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng. Nhiều mã ngân hàng giảm sâu như HDB mất 3,3%, MBB giảm 1,8%, CTG giảm 1,9%, BID giảm 0,8%. Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm gần 2%, VND mất hơn 2,5%, SHS giảm 3,4%, VIX giảm 2,3%.
Nhóm bất động sản cũng trở thành tâm điểm bán tháo. Cổ phiếu DXG của Đất Xanh giảm sàn đúng ngày doanh nghiệp công bố đổi tên thành Bluemarq Group. Hàng loạt mã khác như DIG, NVL, TCH, CEO, HDC đồng loạt giảm mạnh từ 4-6%.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu trụ lại đóng vai trò “giải cứu” thị trường trong phiên chiều. VIC và VHM tiếp tục trở thành lực đỡ quan trọng của VN-Index, trong khi FPT bất ngờ bứt phá 4,3%, trở thành cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho VN30. Nhóm dầu khí cũng hồi phục tích cực sau cú giảm sốc trước đó khi GAS tăng hơn 3,7%, PLX tăng 4,4%, BSR tăng hơn 2%.
Khối ngoại mua ròng hơn 95 tỷ đồng, giao dịch tương đối cân bằng ở cả 2 chiều. Chiều mua ròng, tâm điểm là VCB, VIC, FPT. Trong khi đó, MBB, ACB, VNM bị bán ròng hàng trăm tỷ đồng.
Từ 26/5, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị hạn chế giao dịch
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5.
DGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận. Lý do là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.
Trước đó, ngày 6/5, HoSE đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.
Hóa chất Đức Giang có văn bản giải trình gửi HoSE về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng doanh nghiệp cho biết, ngày 8/5 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
Hiện, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đang được gấp rút triển khai. Ngay sau khi báo cáo được ký và phát hành, Hóa chất Đức Giang sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Việc này dự kiến hoàn tất trong quý II.
Vừa qua, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chính thức có chủ tịch HĐQT. Ông Đào Hữu Kha, em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền được bầu giữ chức chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
Tiền Phong