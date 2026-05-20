Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ động thái lấy ý kiến cổ đông, Phát Đạt đang chuẩn bị đầu tư “khủng” vào dự án nào?

Hà Linh | 20-05-2026 - 15:44 PM | Thị trường chứng khoán

Từ động thái lấy ý kiến cổ đông, Phát Đạt đang chuẩn bị đầu tư “khủng” vào dự án nào?

Đây có thể là một trong những quyết định đầu tư lớn nhất của Phát Đạt trong vài năm trở lại đây.

Chiều nay, 20/5/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua chủ trương đầu tư của Công ty có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp.

Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý mạnh trên thị trường bởi quy mô của khoản đầu tư được đề cập. Với tổng tài sản hiện nay của Phát Đạt (trên 26.600 tỷ đồng – theo báo cáo tài chính quý I/2026), đây có thể là một trong những quyết định đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này trong vài năm trở lại đây. Thị trường đang đặt ra câu hỏi: Phát Đạt đang chuẩn bị “xuống tiền” cho dự án lớn nào?

Dù thông tin chưa có công bố chi tiết, các dữ kiện xuất hiện trên thị trường thời gian qua đang khiến giới quan sát hướng sự chú ý đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Phát Đạt nằm trong nhóm doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để sở hữu khoảng 35% vốn tại dự án này - tương đương giá trị đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nếu giả thuyết trên trở thành hiện thực, đây sẽ là bước đi rất khác của Phát Đạt so với mô hình hợp tác quen thuộc của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước. Thay vì tìm kiếm đối tác ngoại để huy động vốn cho dự án của mình, doanh nghiệp Việt Nam lần này xuất hiện với vai trò nhà đầu tư vốn, trực tiếp tham gia cấu trúc đầu tư tại một dự án được xem là tiêu điểm của khu trung tâm hành chính và tài chính tương lai TP.HCM.

Đầu năm nay, Phát Đạt cũng vừa thành công thương vụ lớn với Mitsubishi Corporation tại dự án Thuận An 1. Theo cấu trúc hợp tác, Phát Đạt chuyển nhượng 80% tỷ lệ sở hữu Thuận An 1 cho đối tác Nhật Bản để thu hồi dòng tiền, đồng thời vẫn tiếp tục tham gia phát triển dự án. Đây được xem là bước đi giúp Phát Đạt tái cơ cấu danh mục đầu tư, củng cố bảng cân đối tài chính và gia tăng khả năng xoay vòng vốn sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường.

Nếu thương vụ với Mitsubishi mang tính “thu tiền về”, thì động thái lấy ý kiến cổ đông lần này lại cho thấy chiều ngược lại: chuẩn bị cho khả năng đầu tư vốn lớn vào một dự án chiến lược có quy mô và tiêu chuẩn quốc tế cao hơn đáng kể. Điều này nhất quán với thông điệp chiến lược của Phát Đạt về việc đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục tài sản, giải phóng vốn trên các dự án đã chín muồi để tái đầu tư vào các dự án có triển vọng cao hơn trên thị trường trọng điểm TP.HCM.

Nhìn rộng hơn, hai thương vụ liên tiếp với các đối tác quốc tế lớn phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý của Phát Đạt sau giai đoạn tái cấu trúc. Sau hai năm đẩy mạnh tái cơ cấu tài sản và nền tảng tài chính, Phát Đạt cho thấy kết quả cụ thể là năng lực quay lại “cuộc chơi lớn” với vai trò khác, không chỉ là nhà phát triển dự án, mà còn là đối tác đầu tư với các doanh nghiệp quốc tế uy tín trên các dự án có quy mô lớn.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường Nổi bật

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn? Nổi bật

Chuyện gì đây: Một cổ phiếu tăng "phi mã" hơn 100% chỉ sau 2 tuần, thị giá bốc đầu lên đỉnh 4 năm

Chuyện gì đây: Một cổ phiếu tăng "phi mã" hơn 100% chỉ sau 2 tuần, thị giá bốc đầu lên đỉnh 4 năm

15:33 , 20/05/2026
Chứng khoán Rồng Việt tất toán lô trái phiếu hơn 650 tỷ đồng đến hạn

Chứng khoán Rồng Việt tất toán lô trái phiếu hơn 650 tỷ đồng đến hạn

14:40 , 20/05/2026
VNG đặt mục tiêu có lãi sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi sau 4 năm thua lỗ

14:04 , 20/05/2026
Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng?

Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng?

14:01 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên