Từ động thái lấy ý kiến cổ đông, Phát Đạt đang chuẩn bị đầu tư “khủng” vào dự án nào?

Chiều nay, 20/5/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua chủ trương đầu tư của Công ty có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp.

Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý mạnh trên thị trường bởi quy mô của khoản đầu tư được đề cập. Với tổng tài sản hiện nay của Phát Đạt (trên 26.600 tỷ đồng – theo báo cáo tài chính quý I/2026), đây có thể là một trong những quyết định đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này trong vài năm trở lại đây. Thị trường đang đặt ra câu hỏi: Phát Đạt đang chuẩn bị “xuống tiền” cho dự án lớn nào?

Dù thông tin chưa có công bố chi tiết, các dữ kiện xuất hiện trên thị trường thời gian qua đang khiến giới quan sát hướng sự chú ý đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Phát Đạt nằm trong nhóm doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để sở hữu khoảng 35% vốn tại dự án này - tương đương giá trị đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nếu giả thuyết trên trở thành hiện thực, đây sẽ là bước đi rất khác của Phát Đạt so với mô hình hợp tác quen thuộc của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước. Thay vì tìm kiếm đối tác ngoại để huy động vốn cho dự án của mình, doanh nghiệp Việt Nam lần này xuất hiện với vai trò nhà đầu tư vốn, trực tiếp tham gia cấu trúc đầu tư tại một dự án được xem là tiêu điểm của khu trung tâm hành chính và tài chính tương lai TP.HCM.

Đầu năm nay, Phát Đạt cũng vừa thành công thương vụ lớn với Mitsubishi Corporation tại dự án Thuận An 1. Theo cấu trúc hợp tác, Phát Đạt chuyển nhượng 80% tỷ lệ sở hữu Thuận An 1 cho đối tác Nhật Bản để thu hồi dòng tiền, đồng thời vẫn tiếp tục tham gia phát triển dự án. Đây được xem là bước đi giúp Phát Đạt tái cơ cấu danh mục đầu tư, củng cố bảng cân đối tài chính và gia tăng khả năng xoay vòng vốn sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường.

Nếu thương vụ với Mitsubishi mang tính “thu tiền về”, thì động thái lấy ý kiến cổ đông lần này lại cho thấy chiều ngược lại: chuẩn bị cho khả năng đầu tư vốn lớn vào một dự án chiến lược có quy mô và tiêu chuẩn quốc tế cao hơn đáng kể. Điều này nhất quán với thông điệp chiến lược của Phát Đạt về việc đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục tài sản, giải phóng vốn trên các dự án đã chín muồi để tái đầu tư vào các dự án có triển vọng cao hơn trên thị trường trọng điểm TP.HCM.

Nhìn rộng hơn, hai thương vụ liên tiếp với các đối tác quốc tế lớn phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý của Phát Đạt sau giai đoạn tái cấu trúc. Sau hai năm đẩy mạnh tái cơ cấu tài sản và nền tảng tài chính, Phát Đạt cho thấy kết quả cụ thể là năng lực quay lại “cuộc chơi lớn” với vai trò khác, không chỉ là nhà phát triển dự án, mà còn là đối tác đầu tư với các doanh nghiệp quốc tế uy tín trên các dự án có quy mô lớn.