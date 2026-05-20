Chuyện gì đây: Một cổ phiếu tăng "phi mã" hơn 100% chỉ sau 2 tuần, thị giá bốc đầu lên đỉnh 4 năm

Phiên giao dịch 20/5 tiếp tục chứng kiến đà thăng hoa của cổ phiếu Thaiholdings (mã: THD) . Cổ phiếu này tăng trần lên 64.100 đồng/cp, qua đó nối dài chuỗi tăng lên 10 phiên liên tiếp.

Đáng chú ý, trong 7 phiên gần nhất, THD có tới 6 phiên tăng kịch trần. Từ vùng giá 31.300 đồng/cp, thị giá cổ phiếu đã tăng phi mã lên mức hiện tại, tương ứng mức tăng khoảng 105% chỉ sau hơn 2 tuần. Nhịp bứt phá này đưa THD lên vùng giá cao nhất trong khoảng 4 năm, kể từ tháng 5/2022.

Cùng với đà tăng mạnh của thị giá, vốn hóa thị trường của Thaiholdings cũng được đẩy lên khoảng 24.700 tỷ đồng. Thanh khoản cổ phiếu cải thiện rõ rệt trong các phiên gần đây, từ mức chỉ vài nghìn đơn vị lên hàng chục nghìn cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

Từng là "hiện tượng" trên sàn chứng khoán với mức tăng 14 lần

Chuỗi tăng trần của THD gợi nhớ phần nào “con sóng” từng đưa cổ phiếu này trở thành hiện tượng trên HNX cách đây vài năm.

THD bắt đầu niêm yết trên sàn HNX vào giữa năm 2020. Trong những tháng đầu sau khi lên sàn, cổ phiếu này gần như chỉ lình xình quanh vùng 16.000–18.000 đồng/cp. Tuy nhiên, con sóng lớn bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2020, khi THD liên tục tăng trần qua hàng chục phiên liên tiếp.

Chỉ sau khoảng một năm, thị giá THD đã leo thẳng lên vùng đỉnh khoảng 277.000 đồng/cp vào tháng 12/2021, tương ứng mức tăng gần 14 lần. Ở giai đoạn hoàng kim, Thaiholdings từng vươn lên trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX, với giá trị thị trường khoảng 43.750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng nóng, cổ phiếu này bước vào chu kỳ lao dốc kéo dài trong năm 2022 và những năm sau đó. Đà giảm sâu đưa THD về vùng đáy khoảng 25.000 đồng/cp trong phiên 9/4/2025, trước khi xuất hiện nhịp hồi phục mạnh gần đây.

Cổ phiếu THD trong quá khứ cũng từng tăng "dựng đứng".

Được biết, THD là cổ phiếu từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy . Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020, trước khi rút khỏi vị trí điều hành tại doanh nghiệp này. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.

Về kết quả kinh doanh, BCTC quý I/2026 của Thaiholdings cho thấy doanh thu thuần đạt 239 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Năm 2026, Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu thuần 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện của năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và khoảng 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thông tin liên quan, Tập đoàn Thaigroup - công ty do Thaiholdings sở hữu 48% vốn và có cùng Chủ tịch HĐQT vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). ﻿

Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.