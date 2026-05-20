Ba thành viên HĐQT Imexpharm từ nhiệm hậu đổi chủ

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã: IMP) công bố nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Cụ thể gồm 2 Thành viên HĐQT không điều hành là ông Woo Sungmin và ông Trương Minh Hùng, cùng với Thành viên HĐQT độc lập Chung Suyong.

Trong đó, ông Woo Sungmin là Chủ tịch HĐQT còn ông Trương Minh Hùng cũng đồng thời xin từ nhiệm chức Thành viên Ủy ban kiểm toán.

HĐQT IMP cho biết sẽ xem xét đơn từ nhiệm để trình lên ĐHĐCĐ thông qua trong vòng 30 ngày.

HĐQT Imexpharm hiện có 6 nhân sự. Bên cạnh 3 nhân vật kể trên, các thành viên còn lại bao gồm bà Hàn Thị Khánh Vinh, ông Hoàng Đức Hùng và bà Trần Thị Đào (kiêm Tổng Giám đốc).

Các thành viên HĐQT từ nhiệm sau khi Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty con gián tiếp của "ông lớn" dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) - vừa trở thành chủ mới của Imexpharm.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. báo cáo đã mua vào 104,5 triệu cổ phiếu IMP để nâng sở hữu từ 0% lên 67,87% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ của Imexpharm.

Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, ước tính, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã chi ra gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Livzon Pharmaceutical Group là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á... Livzon Pharmaceutical Group hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. nhận chuyển nhượng cổ phần Imexpharm từ nhóm SK Group (Hàn Quốc). Trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd đã bán 68,8 triệu cổ phiếu, dự kiến hạ tỷ lệ nắm giữ từ 47,69% xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3%.

CTCP Đầu tư Bình Minh Kim đã bán toàn bộ 15,02 triệu cổ phiếu, qua đó không còn nắm giữ cổ phiếu IMP nào. Và CTCP Đầu tư KBA cũng bán ra toàn bộ 11,3 triệu cổ phiếu IMP đang nắm giữ để không còn sở hữu cổ phiếu IMP nào.

Các giao dịch của nhóm SK Group được thực hiện trong thời gian từ 17-21/4/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần hơn 546 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng 10%.

Năm 2026, Imexpharm đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế kỷ lục 502 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện được lần lượt 17% doanh thu và gần 21% về lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.



