Đón lô thiết bị cốt lõi, nhà máy điện rác Tâm Sinh Nghĩa Củ Chi tổng lực lắp đặt để kịp về đích

Ngày 20/05/2026, Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa (Củ Chi) đã chính thức triển khai lắp đặt cột kết cấu lò hơi đầu tiên ngay sau khi đón lô thiết bị trọng yếu đến công trường. Sự kiện đánh dấu việc "trái tim" của nhà máy chính thức lộ diện và mở ra giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào Quý I/2027.

"Trái tim" công nghệ lộ diện, bước ngoặt lớn trong tiến độ thi công

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Củ Chi hiện đang được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tổng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo nghiêm ngặt các mốc hoàn thành quan trọng.

Vào ngày 20/05/2026, lô hàng thiết bị bao gồm khung kết cấu thép cùng các thiết bị chính của hệ thống lò hơi và lò đốt đã được vận chuyển an toàn về đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ, TP.HCM). Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, công tác lắp đặt cột kết cấu lò hơi đầu tiên đã chính thức được triển khai.

Trong tổng thể kết cấu dây chuyền của một nhà máy đốt rác phát điện, bên cạnh hệ thống tuabin, hệ thống xử lý nước thải và xử lý khí thải… thì hệ thống lò đốt và lò hơi chính là thiết bị cốt lõi - được ví như "trái tim" của toàn bộ dự án. Do đó, việc hoàn thành chế tạo, đưa các thiết bị này về đến công trường và bắt đầu lắp đặt là một cột mốc kỹ thuật đặc biệt quan trọng của dự án.

Dự án xanh trọng điểm của TP.HCM với tổng vốn 6.400 tỷ đồng

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (Liên doanh giữa CTCP BCG Energy và Shanghai SUS Environment Co., Ltd.) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đốt rác phát điện trọng điểm, mang tính chiến lược trong hành trình chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải của TP.HCM từ chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến.

Trong giai đoạn 1, dự án sở hữu công suất xử lý từ 2.600 tấn rác/ngày, công suất phát điện khoảng 60MW. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ giải quyết triệt để lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt của thành phố theo hướng hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn bổ sung nguồn năng lượng tái tạo ổn định cho lưới điện quốc gia, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành đến 90% công đoạn sản xuất thiết bị. Lô hàng về đến công trường ngày 20/05 vừa qua chính là bước khởi đầu quan trọng. Trong thời gian tới, các đoàn xe vận chuyển thiết bị sẽ liên tục đổ về công trường để phục vụ cho chiến dịch lắp đặt đồng bộ.

Theo lộ trình từ Chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt vào cuối năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án, chạy thử và chính thức vận hành thương mại trong Quý I/2027

Việc triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa công tác hoàn thiện xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị công nghệ đang được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới mục tiêu sớm đưa nhà máy vào vận hành thương mại theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.