Nhựa bao bì Kiến Đức bị phạt do không công bố thông tin

Theo Hoàng Lam | 20-05-2026 - 11:34 AM | Thị trường chứng khoán

Nhựa bao bì Kiến Đức bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPHC ngày 18/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ nhựa bao bì Kiến Đức (Nhựa bao bì Kiến Đức).

Theo đó, Nhựa bao bì Kiến Đức bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không thực hiện công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NKDCH2225001 tại ngày đáo hạn, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2025, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025.

Nhựa bao bì Kiến Đức được thành lập năm 2013, trụ sở tại Tòa nhà Tani Office, số 475D Lê trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TP.HCM. Ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm từ plastic.

Tại thời điểm tháng 1/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cập nhật đến tháng 4/2026, ông Võ Văn Tâm thay bà Đinh Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.


