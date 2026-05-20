Doanh nghiệp xây lắp điện sắp phải rời sàn HOSE, cổ phiếu lập tức "nằm sàn"

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam theo quy định hiện hành.

Cụ thể, ngày 15/5/2026, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2025 của VNE, trong đó ý kiến của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025 là ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Hiện tại, Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty năm 2023 và năm 2024 đang tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Như vậy, tổ chức kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Tổng Công ty trong 03 năm liên tiếp (năm 2023, năm 2024 và năm 2025), do đó cổ phiếu VNE đã rơi vào trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Trước đó, cổ phiếu VNE đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình sau đó, doanh nghiệp cho biết công tác kiểm toán năm 2025 kéo dài do công ty thực hiện nhiều nghiệp vụ tái cấu trúc quy mô lớn, gồm thoái vốn công ty con, chuyển nhượng dự án và thương hiệu.

VNE cũng cho biết chưa thể hoàn tất báo cáo tài chính quý 1/2026 đúng hạn do phải chờ số liệu kiểm toán chính thức của năm 2025. Theo VNE, số liệu tài chính cuối kỳ năm 2025 sau kiểm toán sẽ là số dư đầu kỳ của báo cáo quý 1/2026; nếu lập báo cáo khi chưa có số liệu chính thức, các điều chỉnh sau kiểm toán có thể khiến số liệu đầu kỳ sai lệch. Đến ngày 15/5, VNE đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2025.

Với BCTC quý 1/2026, HOSE đã có văn bản nhắc nhở lần 2 về việc chậm công bố.

Trên thị trường, cổ phiếu VNE phản ứng mạnh với thông tin kém tích cực trên, thị giá lập tức giảm sàn "trắng bên mua" về 2.750 đồng/cp - mức thấp nhất hơn 1 năm. Mặc dù giá giảm mạnh nhưng vẫn có gần 2 triệu cổ phiếu chồng bán tại mức giá sàn.