Từ ngày này, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang chỉ được giao dịch phiên chiều

Mai Chi | 20-05-2026 - 10:47 AM | Thị trường chứng khoán

Theo quyết định, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 26/5/2026.

Cập nhập mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định chuyển cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5/2026.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, có hiệu lực từ ngày 13/5, do Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 30 ngày.

Hóa chất Đức Giang cho biết, ngày 8/5, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đến ngày 11/5, doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị này.

Đại diện DGC cho biết công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đang được gấp rút triển khai. Công ty cam kết phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY nhằm đảm bảo báo cáo kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo được ký và phát hành, Hóa chất Đức Giang sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Việc này dự kiến hoàn tất trong quý II/2026.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tự lập quý I/2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 35% xuống còn 23%.

