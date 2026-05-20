Một thế lực "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc về thấp nhất 3 tháng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2 tấn vàng trong phiên 19/5, qua đó giảm lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.037 tấn.

Động thái bán ròng mạnh tay của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh phiên thứ Tư. Theo sàn Kitco, giá vàng đã rớt khỏi mốc 4.500 USD/oz đóng cửa phiên 19/5, tương ứng mất 1,8% và lùi về vùng thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Theo Kristian Kerr, Giám đốc chiến lược vĩ mô của LPL, thay vì chỉ đơn thuần đóng vai trò nơi trú ẩn, vàng hiện đang đảm nhận một chức năng khác. Đây vừa là hàng hóa, vừa là tài sản dự trữ, và trong những giai đoạn căng thẳng, còn đóng vai trò như một “đại diện” của đồng USD.

Ngoài ra, còn có một động lực quan trọng đứng sau sự thay đổi này: Vàng không phải lúc nào cũng bảo vệ được trước các cú sốc lạm phát. Giá dầu tăng cao và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể đẩy kỳ vọng lãi suất lên cao hơn, một môi trường thường gây bất lợi cho giá vàng.

“Độ nhạy của vàng với chính sách tiền tệ hiện đã trở thành yếu tố chi phối giá chính”, một chuyên gia về thị trường kim loại cho biết. “Điều này đã làm lu mờ vai trò trú ẩn của vàng và làm giảm hiệu quả của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lạm phát. Giá vàng không chỉ phản ánh tác động của một sự kiện cụ thể, mà quan trọng hơn là phản ánh phản ứng chính sách sau đó”.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng gần đây, với chỉ số Dollar Index tăng 0,12%, đóng cửa ở mức 99,31 điểm. Trong lúc Mỹ và Iran chưa thể đi đến một thỏa thuận hòa bình và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đồng bạc xanh hưởng lợi từ vai trò một “hầm trú ẩn” được ưa chuộng và vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Ở một diễn biến khác, với việc các ngân hàng trung ương và ETF quay lại mua vào, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026, Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể tăng lên 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm, cao hơn khoảng 9% so với mức ngày 22/4. Tuy nhiên, dự báo này vẫn thấp hơn so với kịch bản lạc quan trước đó, khi giá có thể đạt tới 5.700 USD/ounce.﻿