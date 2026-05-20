ACB công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên

Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo cập nhật này, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%. Số lượng cổ phần mà quỹ Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.

Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ đông Âu Lạc mới nâng sở hữu lên gần 308,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6% vốn điều lệ của ACB sau giao dịch của bà Nguyễn Thiên Hương Jenny.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng sở hữu từ hơn 109,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,14%) lên hơn gần 118,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,3%).

Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là ái nữ của của bà Ngô Thu Thúy- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Các cá nhân và tổ chức liên quan khác bao gồm ông Nguyễn Đức Hinh- chồng bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny- con trai vợ chồng Chủ tịch Âu Lạc cùng một số doanh nghiệp như Công ty CP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương và Công ty CP ICON cũng đang nắm giữ tổng cộng hơn 190,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,7% vốn.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 6.989,2 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt gần 4.320,4 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ACB tăng hơn 5.050,6 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn hơn 1,03 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng gần 701.211,8 tỷ đồng, chiếm 68% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 932.149,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 569.109,6 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng nợ.



