DXG chốt quyền phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng

CTCP Bluemarq Group (mã: DXG) vừa thông báo ngày 29/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Cụ thể, DXG sẽ phát hành 155,7 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng 14% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ đông sẽ nhận cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận không được chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Nếu hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group (viết tắt là Bluemarq Group) là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Trong khi đó, CTCP Bluemarq Investment cũng vừa được thành lập ngày 22/04/2026.

Trong diễn biến mới đây, DXG thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Investment. Theo đó, công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 19,96 tỷ đồng.

Tương tự, DXG cũng thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Asset Management. Theo đó, công ty này có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 209,96 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, DXG ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 59% so với cùng kỳ, lên hơn 1.467 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chính đến từ nguồn thu bán căn hộ và đất nền hơn 860 tỷ đồng, tăng 29% và dịch vụ môi giới bất động sản gần 604 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lãi gộp hơn 634 tỷ đồng, tăng 24%. Hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 46 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu nhập từ lãi vay.

Trừ đi các khoản thuế, phí, DXG báo lãi sau thuế hơn 214 tỷ đồng, tăng 173% so với quý I/2025.

Năm 2026, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được tới 80% chỉ tiêu lợi nhuận và hơn 1/4 chỉ tiêu doanh thu.