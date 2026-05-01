Hủy tư cách công ty đại chúng của Đại Trường Thành Holdings

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 19/05/2026.

Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings có trụ sở chính tại Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Lê Văn Khoa - Tổng Giám đốc. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0313939535 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/7/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/12/2025.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty CP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, với hàng loạt báo cáo tài chính và báo cáo quản trị công bố trễ kéo dài.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Nghị định 156/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, Đại Trường Thành Holdings đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính quý II, III, IV năm 2023 (cả riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính quý I, II năm 2024; báo cáo tài chính bán niên các năm 2023, 2024, 2025 đã được soát xét; cùng báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, các báo cáo tài chính hợp nhất quý III, IV năm 2024 và toàn bộ các quý năm 2025, cùng báo cáo thường niên năm 2023, 2024 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025 cũng bị công bố quá thời hạn quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm công bố dưới 15 ngày đối với một số tài liệu khác như báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo tài chính quý III/2024 riêng và báo cáo tài chính quý IV/2025 riêng.

Đại Trường Thành Holdings được biết đến là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, có tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Thành, thành lập năm 2016 với vốn điều lệ ban đầu khoảng 6,8 tỷ đồng.

Sau hai đợt tăng vốn lớn vào cuối năm 2019 và tháng 4/2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên hơn 507 tỷ đồng, cho thấy tốc độ mở rộng nhanh về quy mô tài chính.

Theo thông tin được công khai, doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Central Park (TP.HCM), hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, cũng như kinh doanh điện thương phẩm.

Người đứng đầu doanh nghiệp là Nguyễn Ngọc Tưởng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu khoảng 15,79% vốn tại thời điểm cuối năm 2020. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Lê Văn Khoa.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có mức độ tập trung sở hữu cao khi 7 cổ đông lớn nắm giữ tới 97,68% vốn điều lệ. Đồng thời, công ty kiểm soát nhiều đơn vị thành viên, trong đó có Công ty cổ phần Tấn Phát (sở hữu 89,59%) và Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam (95,96%).

Thông qua các đơn vị này, doanh nghiệp đang vận hành 7 nhà máy thủy điện với tổng công suất hàng chục MW, gồm các dự án như Đăk Ne, Đăk Pia, Đăk Bla 1, Đắk Xú, Tà Vi và Thượng Nhật.

Từ năm 2019, công ty bắt đầu chuyển hướng sang năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Doanh nghiệp đã nghiên cứu phát triển 6 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.950 MW trên diện tích hơn 110.000 ha, thông qua hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên như Tấn Phát, Năng lượng gió Tây Nguyên, Tân Phước, Năng lượng sạch Kon Tum, Trường Giang và Đắk Piu 2.

Đáng chú ý, hai pháp nhân trong hệ sinh thái là Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng sạch Kon Tum và Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng gió Tây Nguyên được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng mỗi đơn vị, nhưng nhanh chóng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên hàng nghìn tỷ đồng trong kế hoạch năm 2020.