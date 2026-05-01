Một cổ phiếu chứng khoán phá đỉnh lịch sử, vốn hoá vượt mốc 32.000 tỷ đồng, chuyện gì đang xảy ra?

Trong khi thị trường chung điều chỉnh, cổ phiếu HCM của Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC) lại ghi nhận đà bứt phá ấn tượng khi cán mốc 30.000 đồng/cổ phiếu (phiên 19/5), chính thức xác lập vùng đỉnh lịch sử mới.

Mã chứng khoán này đã rục rịch phục hồi và đi lên từ cuối tháng 3, ghi nhận mức tăng 42% chỉ sau 2 tháng giao dịch. Vốn hoá cũng lập kỷ lục ở mức trên 32.000 tỷ đồng.

Diễn biến của HCM trở thành điểm sáng trong nhóm chứng khoán khi nhiều mã khác vẫn chưa thể tìm lại đỉnh cũ thiết lập tháng 9 năm ngoái bất chấp thị trường chung liên tục vượt đỉnh. Hàng loạt mã lớn như SSI, SHS, VCI hiện vẫn ghi nhận mức giảm từ 30% đến 40% so với vùng đỉnh, trong khi các tân binh quy mô lớn như TCX, VCX cũng sụt giảm xấp xỉ 20% giá trị.

Đà tăng tốc của cổ phiếu diễn ra ngay sau khi HSC có các động thái đẩy mạnh huy động vốn cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, ngày 19/5, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng hạn mức vay tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời hạn của khoản vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, với mức lãi suất được xác định linh hoạt theo từng thời điểm.

Tài sản đảm bảo gồm một phần hoặc toàn bộ tiền gửi, giấy tờ có giá do BIDV hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của HSC. Nguồn vốn huy động dự kiến sẽ được công ty sử dụng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá và trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, HSC cũng dự kiến sử dụng nguồn vốn vay này để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, các loại chứng khoán khác, đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích cấp tín dụng khác theo quy định.

Song song với kế hoạch tiếp cận nguồn vốn vay, HSC mới đây cũng đã thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán gần 270 triệu cổ phiếu, tương đương 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Ngoài việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông, HCM còn muốn phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), dự thu 220 tỷ đồng nhằm bổ sung cho hoạt động margin. Bên cạnh đó, HSC còn lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp.

Chia sẻ tại đại hội, Tổng Giám đốc HSC Trịnh Hoài Giang nhấn mạnh việc tăng vốn ở thời điểm này là rất cấp thiết trong bối cảnh thị trường đang mở ra nhiều cơ hội lớn. Theo vị CEO, HSC thường xuyên gặp tình trạng tiệm cận các giới hạn về an toàn tài chính khi kinh doanh margin. Nếu tăng vốn, công ty sẽ có thêm dư địa để mở rộng quy mô cho vay, đồng thời nâng cao khả năng huy động vốn từ hệ thống ngân hàng nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh khác.

Về hoạt động tự doanh, trong quý đầu năm, HSC gần như đã bán toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu có giá gốc gần 3.900 tỷ đồng. Ông Trịnh Hoài Giang cho biết mảng tự doanh của công ty đang được định hướng theo hướng kiểm soát rủi ro, tập trung vào các sản phẩm có thu nhập ổn định (fixed-income) thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Tuy nhiên, lãnh đạo HSC cũng lưu ý rằng phần lớn danh mục cổ phiếu của công ty trước đó dùng để phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng, nên quy mô có thể biến động linh hoạt tùy theo nhu cầu thị trường. Việc giảm quy mô cổ phiếu tại một thời điểm chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua – bán phục vụ khách hàng tăng cao, không phản ánh xu hướng giảm đầu tư dài hạn.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào vai trò nhà tạo lập thị trường, đặc biệt là với các sản phẩm chứng quyền và quỹ ETF. Hiện tại, HSC là nhà tạo lập thị trường cho 3 quỹ ETF lớn với tổng quy mô tài sản quản lý (AUM) đạt 1 tỷ USD, góp phần đảm bảo thanh khoản và hỗ trợ giao dịch. Nhìn chung, danh mục đầu tư tổng thể của công ty tập trung vào các tài sản sinh lợi ổn định, với trọng tâm là trái phiếu.