PC1 vận hành ổn định, hoàn thành vượt tiến độ tổng thể dự án nhà máy thủy điện Bảo Lạc A

Dự án Nhà máy Thủy điện Bảo Lạc A đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, đưa tiến độ tổng thể vượt khoảng 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Đây không chỉ là kết quả của năng lực tổ chức thi công và quản trị dự án bài bản, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và kỷ luật thực thi của đội ngũ PC1 trên công trường.

Đến nay, phần xây dựng của dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Các hạng mục chính được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Ở hạng mục thiết bị, dự án đã hoàn thành lắp đặt Rotor tổ máy 1&2; đặc biệt, ngày 17/05/2026, công tác hạ Rotor tổ máy 2 đã được thực hiện thành công - một dấu mốc kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu đưa Nhà máy vào vận hành trong năm 2026.

Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, kết quả vượt tiến độ cho thấy năng lực điều hành công trường, khả năng phối hợp giữa các nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt và kinh nghiệm triển khai đồng bộ các hạng mục dự án năng lượng phức tạp của PC1 đang tiếp tục được phát huy hiệu quả.

Quan trọng hơn, đó là tinh thần làm việc trách nhiệm, bền bỉ và quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, kỹ sư, người lao động đang ngày đêm bám công trường để đưa dự án về đích đúng mục tiêu.

Thủy điện Bảo Lạc A vì vậy không chỉ là một công trình năng lượng, mà còn là hình ảnh thực tế cho văn hóa PC1: chuyên nghiệp trong tổ chức, tin cậy trong cam kết và đồng lòng trong hành động. Trên mỗi công trường, các giá trị ấy không được thể hiện bằng khẩu hiệu, mà bằng chất lượng công việc, sự an toàn trong thi công và những mốc tiến độ cụ thể được chinh phục bằng nỗ lực thực chất.

Song song với việc duy trì tiến độ các dự án trọng điểm, PC1 cũng đã hoàn thành công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026 và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giải trình biến động lợi nhuận theo đúng quy định của doanh nghiệp niêm yết ngay sau khi cơ chế ủy quyền công bố thông tin được triển khai.

Việc bộ máy vận hành nhanh chóng ổn định, bảo đảm tính liên tục trong quản trị, tài chính và công bố thông tin tiếp tục cho thấy năng lực điều hành, tính tuân thủ và khả năng thích ứng của hệ thống quản trị PC1 trong bối cảnh nhiều biến động.

Kết quả kinh doanh Quý I/2026 duy trì tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả từ các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, các dự án đang triển khai và sự vận hành xuyên suốt của toàn hệ thống, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên vào định hướng phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn.