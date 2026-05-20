PC1 công bố BCTC, lợi nhuận quý 1 tăng 86% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù ghi nhận khoản lỗ khác tăng vọt lên hơn 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 86% so với quý 1/2025, đạt gần 270 tỷ đồng.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản dân dụng tiếp tục ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng; trong khi cùng kỳ năm trước dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Ngoài ra, Công ty mẹ PC1 đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư vào một công ty liên kết và ghi nhận thu nhập tài chính tương ứng.

Năm 2026, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 15% tương đương năm 2025. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản cảu PC1 ở mức 24.840 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là tài sản cố định, các khoản phải thu và tiền mặt. Tại ngày 31/3, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn của PC1 ở mức gần 5.500 tỷ đồng, tương đương con số đầu năm và chiếm 22% tổng tài sản.

Phía bên kia bảng cân đối, nợ vay tài chính chiếm gần 50% trong tổng nguồn vốn của PC1. Tổng nợ vay tính đến cuối quý 1 ở mức 12.353 tỷ đồng, tăng khoảng 650 tỷ so với đầu năm và có sự chuyển dịch từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn. Ngoài ra, PC1 đã tích luỹ được gần 2.000 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý 1.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PC1 vừa có phiên tăng kịch trần sau chuỗi miệt mài dò đáy khi Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và dàn lãnh đạo bị khởi tố. Cổ phiếu này hiện dừng ở mức 18.850 đồng/cp, giảm gần 40% từ đỉnh hồi đầu tháng 3.

PC1 mới đây cũng đã phát đi thông báo liên quan đến Quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của tập đoàn Theo đó, PC1 khẳng định luôn tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục và đúng quy định.

Doanh nghiệp cho biết, theo tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 04/05/2025, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để PC1 được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm cho đội ngũ nhân sự chủ chốt tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

PC1 khẳng định hệ thống quản trị và vận hành tại các mảng kinh doanh cốt lõi đã được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, độc lập nên không bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường ở các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước, quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết.