PV | 20-05-2026 - 09:13 AM | Thị trường chứng khoán

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ông Lê Mạnh Cường - Thành viên HĐTV, nguyên Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường- Thành viên HĐTV, nguyên Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam làm Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường. Ảnh: PVN

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam sinh năm 1974 tại tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng). Ông Cường có bằng Đại học Hàng hải, Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí.

Từ tháng 6/1995 - 4/2000, ông Lê Mạnh Cường là thủy thủ tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC. Sau đó, từ tháng 3/2004, ông làm việc tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), sau này là Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - thành viên của Petrovietnam.

Tại PTSC, ông Cường đã qua nhiều vị trí như: Phó Trưởng Phòng Thương mại, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch sản xuất, Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng ban Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án xuyên suốt đến năm 2009.

Từ tháng 8/2009, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PTSC. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại các công ty thành viên thuộc PTSC như Công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore), Công ty Rong Doi MV 12 (Singapore), MVOT (Malaysia)…

Đến tháng 5/2018, ông Cường làm Tổng Giám đốc PTSC.

Từ tháng 9/2024 - 17/5/2026, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Trước đó, ngày 24/4/2026, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Petrovietnam đã tín nhiệm giới thiệu ông Lê Mạnh Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn để các cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn chức danh Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn.


PV

VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?

ACB công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên

DXG chốt quyền phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng

PC1 công bố BCTC, lợi nhuận quý 1 tăng 86% so với cùng kỳ

PC1 vận hành ổn định, hoàn thành vượt tiến độ tổng thể dự án nhà máy thủy điện Bảo Lạc A

