Một số tồn tại trong hoạt động cho vay ở VPBank Lạng Sơn

PV | 20-05-2026 - 09:54 AM | Thị trường chứng khoán

Kết luận của Thanh tra NHNN Khu vực 5 đã ghi nhận một số ưu điểm và tồn tại của VPBank Lạng Sơn.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 5 đã ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra số 64/KL-TTNH về việc thanh tra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Lạng Son (VPBank Lạng Sơn).

Cụ thể, về cơ bản, VPBank Lạng Sơn đã chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, NHNN và các quy định nội bộ của VPBank về: Hoạt động cấp tín dụng; công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xửlý rủi ro, việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng; Hoạt động huy động vốn; Hoạt động ngoại hối; Công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, VPBank Lạng Sơn còn một số tồn tại trong hoạt động cho vay: Hồ sơ pháp lý của khách hàng; chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay; tài sản bảo đảm tiền vay; kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa đầy đủ; xem xét và xác định lại hạn mức tín dụng.

Cơ quan thanh tra đánh giá, nguyên nhân dẫn đến tồn tại về việc cấp tín dụng nêu trên là do quá trình thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy định của VPBank có liên quan đến hoạt động cho vay.

Đối với những tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của VPBank Lạng Sơn và những người trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ.

Tại kết luận, cơ quan thanh tra đã đưa ra các kiến nghị đối với VPBank và VPbank Lạng Sơn, trong đó yêu cầu VPBank Lạng Sơn họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị đã nêu.

VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

