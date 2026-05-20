SeABank phát hành 583,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) đã có thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100 : 20,5202 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20,5202 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Toàn bộ số cổ phần lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi thực hiện quyền được giao cho Công đoàn SeABank Hội sở quản lý để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên của SeABank theo chính sách nhân sự trong từng thời kỳ do HĐQT SeABank quyết định.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC riêng lẻ năm 2025 đã kiểm toán. Theo thông báo của SeABank, lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi lũy kế tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC riêng lẻ năm 2025 đã kiểm toán là 8.121.498 triệu đồng. Trong đó, số tiền dự kiến tối đa có thể sử dụng sau khi đã trích lập các quỹ 7.844.336 triệu đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 29/5/2026.

Ngoài phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của SeABank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ phát hành 40 triệu cổ phiếu cho cán bộ quản lý theo chương trình ESOP.

Nếu phát hành thành công cả 2 phương án trên như kế hoạch, SeABank sẽ tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Phía ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cũng thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Nguồn huy động đạt 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.