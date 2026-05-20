Động thái mới nhất của bầu Đức sau tuyên bố “Ai có tiền cứ mua HAG giống tôi, lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi”

Ngày 20/5, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG theo hình thức khớp lệnh trên sàn, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/5 đến 23/6/2026. Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu HAG lên 25,4% vốn (tương ứng 322 triệu cổ phiếu).

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 4 kể từ đầu năm 2026 bầu Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG. Trước đó, vị Chủ tịch HAGL đã mua vào 4 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 7/5–12/5/2026, mua thêm 4 triệu cổ phiếu từ 26/3–16/4 và mua 5 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11/3–18/3.

Động thái liên tục “gom” cổ phiếu của bầu Đức diễn ra sau những chia sẻ thẳng thắn tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4. Khi nói về diễn biến giá cổ phiếu HAG, ông Đức cho biết sẽ tiếp tục mua vào trong thời gian tới. “Biết đâu lần sau tôi mua thêm 5 triệu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội", ông nói.

Theo Chủ tịch HAGL, việc giá cổ phiếu giảm khiến nhiều cổ đông lo ngại, nhưng với ông đây lại là cơ hội tích lũy. “Thị trường biến động, có thể nhà đầu tư chưa tin HAGL, còn tôi thì nhìn thấy cơ hội nên cứ có là mua”, ông chia sẻ.

Về lời khuyên dành cho cổ đông nhỏ trong trung hạn, ông Đức giữ quan điểm nhất quán: “Ai có tiền thì cứ mua giống tôi. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi”.

Về tình hình kinh doanh, ﻿năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 87% so với kết quả năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của HAGL.



Trong quý đầu năm 2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần gần 1.800 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.173 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng lợi nhuận trong quý đến từ phần tài chính, khi doanh nghiệp được miễn giảm khoảng 750 tỷ đồng lãi trái phiếu, qua đó ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí tài chính đáng kể.