Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức tăng tốc gom HAG và điều bất ngờ về tỉ lệ sở hữu cổ phiếu của người nhà

Theo Tin-ảnh: Ngọc Ánh | 20-05-2026 - 11:32 AM | Thị trường chứng khoán

Bầu Đức, tức ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG.

Ngày 20-5, bầu Đức công bố đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian dự kiến từ ngày 25-5 đến 23-6.

Hiện bầu Đức đang sở hữu gần 318 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 25,09% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên khoảng 25,4%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bầu Đức đã 3 lần đăng ký mua cổ phiếu HAG với khối lượng lần lượt 5 triệu cổ phiếu và hai đợt, mỗi đợt 4 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, ông đã mua 13 triệu cổ phiếu HAG.

Đáng chú ý, trong thông báo giao dịch lần này, bầu Đức công bố chi tiết lượng cổ phiếu do người có liên quan nắm giữ.

Bầu Đức tăng cường sở hữu cổ phiếu HAG , nắm hơn 30 % vốn HAGL - Ảnh 2.

Bầu Đức đang gom HAG ồ ạt

Theo đó, có 13 người liên quan của bầu Đức đang sở hữu cổ phiếu HAG. Tổng tỉ lệ sở hữu của ông cùng người thân hiện đạt khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.

Người sở hữu nhiều cổ phiếu nhất là ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, với 52 triệu cổ phiếu HAG. Xếp sau là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức, sở hữu 13 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, mẹ ruột của bầu Đức cùng hai em gái đều sở hữu trên 100.000 cổ phiếu HAG.

Đáng chú ý, có 4 người thân của bầu Đức chỉ nắm giữ dưới 100 cổ phiếu HAG, trong đó ít nhất chỉ sở hữu 5 cổ phiếu là mẹ vợ của bầu Đức.

Vào đại hội đồng cổ đông Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 17-4, bầu Đức đã tuyên bố sẽ tiếp tục mua cổ phiếu HAG để nâng tỉ lệ sở hữu.

Tuy nhiên, dù bầu Đức mua vào hàng triệu cổ phiếu và kết quả kinh doanh quý I/2026 lãi gần 1.200 tỉ đồng, giá cổ phiếu HAG đã giảm khoảng 5% trong tháng qua.

Vào lúc 9 giờ sáng nay, giá cổ phiếu HAG xoay quanh 15.500 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin-ảnh: Ngọc Ánh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường Nổi bật

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn? Nổi bật

Động thái mới nhất của bầu Đức sau tuyên bố “Ai có tiền cứ mua HAG giống tôi, lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi”

Động thái mới nhất của bầu Đức sau tuyên bố “Ai có tiền cứ mua HAG giống tôi, lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi”

11:12 , 20/05/2026
Doanh nghiệp xây lắp điện sắp phải rời sàn HOSE, cổ phiếu lập tức "nằm sàn"

Doanh nghiệp xây lắp điện sắp phải rời sàn HOSE, cổ phiếu lập tức "nằm sàn"

10:59 , 20/05/2026
Từ ngày này, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang chỉ được giao dịch phiên chiều

Từ ngày này, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang chỉ được giao dịch phiên chiều

10:47 , 20/05/2026
Một thế lực "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc về thấp nhất 3 tháng

Một thế lực "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc về thấp nhất 3 tháng

10:40 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên