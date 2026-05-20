Vietcap dự kiến phát hành 4,6 triệu cổ phiếu ESOP cho 178 nhân viên

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2026.

Số lượng phát hành tối đa 4,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Hiện cổ phiếu VCI đang dao động trên mức 25.000 đồng/cổ phiếu, do đó, giá cổ phiếu ESOP chỉ chưa bằng một nửa thị giá cổ phiếu VCI.

Vietcap công bố danh sách 178 người lao động dự kiến được mua cổ phiếu ESOP lần này. Trong đó, Tổng giám đốc Tôn Minh Phương được mua nhiều nhất với 480.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Tuan Nhan dự mua 380.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Đoàn Minh Thiện dự mua 250.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Bảo dự mua 150.000 cổ phiếu...

Trước đó, ngày 27/3/2026, Vietcap đã hoàn tất phân phối hơn 297,53 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Qua đó, vốn điều lệ của Vietcap tăng từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.476,3 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản FVTPL đóng góp lớn nhất với mức hơn 500 tỷ đồng, cao hơn 42% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản AFS đạt mức 127 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần. Đồng thời, doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh lên gần 340 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay phải thu đạt gần 415 tỷ đồng, tăng 61%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng tăng cao so với cùng kỳ tăng gấp đôi lên mức 632 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ tài sản FVTPL và chi phí môi giới chứng khoán tăng mạnh. Mặt khác, Vietcap cũng chịu thêm áp lực từ chi phí tài chính tăng gần 90% lên 346 tỷ đồng.

Kết quả, Vietcap báo lãi sau thuế ở mức gần 341 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức gần 37.100 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm hơn 16.600 tỷ đồng, tài sản AFS chiếm hơn 13.000 tỷ đồng và danh mục FVTPL chiếm hơn 2.500 tỷ đồng.

Ở danh mục tài sản AFS, công ty rót tiền vào một số cổ phiếu như FPT, IDP, KDH, MBB, MCH, MWG, TDM. So với đầu năm, Công ty đã gia tăng tỷ trọng với khoản đầu tư vào MCH, MWG và MBB; ngược lại công ty giảm khoản đầu tư vào STB.



