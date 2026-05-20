Đất Xanh chính thức đổi tên

Theo Sơn Nhung | 20-05-2026 - 13:22 PM | Thị trường chứng khoán

Đất Xanh Group đổi tên thành BLUEMARQ Group, chuyển từ mô hình phát triển bất động sản thành tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản.

Ngày 20-5, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chính thức công bố đổi tên thương hiệu thành Công ty CP BLUEMARQ Group, đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau hơn 20 năm hoạt động trên thị trường bất động sản.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi thương hiệu không chỉ dừng ở nhận diện mới mà còn gắn với quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động. BLUEMARQ Group định hướng chuyển từ doanh nghiệp phát triển bất động sản truyền thống sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Ngọc Đức, Chủ tịch HĐQT BLUEMARQ Group, cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mới, khi dòng tiền không còn tập trung chủ yếu vào hoạt động “xây và bán” mà dần dịch chuyển sang lĩnh vực quản lý tài sản và khai thác giá trị dài hạn.

Theo ông Đức, quá trình hoàn thiện pháp lý của thị trường cũng mở ra cơ hội phát triển bền vững hơn cho các doanh nghiệp có năng lực tái cấu trúc.

Tại sự kiện, ông Lương Trí Thìn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, nhấn mạnh các mô hình kinh doanh chỉ dựa vào phát triển và bán sản phẩm thường chịu tác động lớn từ chu kỳ thị trường. Trong khi đó, những tập đoàn phát triển lâu dài thường xây dựng nền tảng quản lý tài sản và tạo dòng tiền ổn định từ hệ sinh thái đầu tư.

Theo ông Thìn, việc đổi tên và tái định vị lần này là bước đi nhằm mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tài chính và bất động sản.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc BLUEMARQ Group, cho biết hệ sinh thái mới của tập đoàn được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chính. Trong đó, BLUEMARQ Investment phụ trách đầu tư và kết nối nguồn vốn chiến lược; BLUEMARQ Development tập trung phát triển dự án; BLUEMARQ Asset Management đảm nhiệm quản lý, vận hành tài sản và tối ưu nguồn thu dài hạn; còn thương hiệu Dat Xanh tiếp tục duy trì vai trò hệ thống dịch vụ và phân phối bất động sản với mạng lưới gần 100 công ty, chi nhánh trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, tên gọi BLUEMARQ được kết hợp từ “BLUE” – biểu tượng cho sự tin cậy, tính kỷ luật và tư duy của các định chế tài chính quốc tế – cùng “MARQ”, mang ý nghĩa dấu ấn dẫn đầu. Bộ nhận diện thương hiệu mới sử dụng tông xanh dương đậm kết hợp vàng ánh kim, hướng tới hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

BLUEMARQ Group hiện có tổng tài sản hợp nhất hơn 38.100 tỉ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỉ đồng cùng khoảng 4.500 nhân sự.

Người Lao Động

