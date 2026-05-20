VNG đặt mục tiêu có lãi sau 4 năm thua lỗ

Công ty CP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) mới công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 6/6 tại trụ sở Công ty - VNG Campus, TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 mới công bố, VNG đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ đồng, lần đầu có lãi sau chuỗi 4 năm thua lỗ. Tuy nhiên, lợi nhuận giữ lại toàn bộ để dồn lực đầu tư.

Cụ thể, sau năm 2025 đạt doanh thu kỷ lục, vượt mốc 10.000 tỷ đồng, VNG dự trình đại hội mức doanh thu dao động từ 12.500-13.500 tỷ đồng, kèm theo mục tiêu thoát lỗ với lãi trước thuế dự kiến 300-450 tỷ đồng.

Trước đó, VNG đã công bố BCTC quý I/2026 với kết quả tương đối tích cực. Trong đó, doanh thu đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng hơn 182 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 4,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Hết năm 2025, VNG vẫn đang có lãi lũy kế hơn 558 tỷ đồng. Tuy nhiên, do cần nguồn lực tài chính cho các hoạt động đầu tư và phát triển sản phẩm công nghệ, VNG dự trình phương án không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ nguồn lợi nhuận này.

Về định hướng dài hạn, VNG cho biết sẽ tiếp tục dồn lực cho 2 trụ cột chính là "AI first" (tạm dịch: ưu tiên trí tuệ nhân tạo) và "Go Global" (vươn ra toàn cầu).

Đối với chiến lược AI, VNG sẽ đẩy mạnh việc tích hợp AI xuyên suốt hoạt động kinh doanh, từ vận hành, quy trình nội bộ đến nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên. Đồng thời, VNG tập trung xây dựng năng lực AI toàn diện trên cả 3 lớp bao gồm hạ tầng, nền tảng và ứng dụng trong toàn hệ sinh thái. Doanh nghiệp hướng đến năm 2030 sẽ có tối thiểu 20% doanh thu được tạo ra từ các sản phẩm và dịch vụ AI-first.

Song song đó, chiến lược "Go Global" sẽ được đẩy mạnh thông qua phát triển các nền tảng công nghệ sở hữu năng lực cạnh tranh quốc tế ngay từ đầu, với định hướng mở rộng thị trường nước ngoài, thúc đẩy tỷ trọng doanh thu ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu dài hạn của là vươn mình trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu thực thụ xuất phát từ Việt Nam.

Riêng năm 2026, VNG đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái sản phẩm, khai thác tối đa tài sản sở hữu trí tuệ đối với mảng trò chơi điện tử, đồng thời rót vốn xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển các dịch vụ điện toán đám mây thông minh.

Một nội dung đáng chú ý dự kiến trình cổ đông thông qua là phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026. Theo đó, VNG dự kiến phát hành 722.593 cổ phiếu, tương đương 2,43% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2026 và toàn bộ số tiền thu được (khoảng 21,7 tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Trước đó, trong đợt thực hiện chương trình ESOP năm 2025, VNG đã phân phối thành công 349.491 cổ phiếu với cùng mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu.