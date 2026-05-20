Khối ngoại "tung" hơn 700 tỷ gom ba cổ phiếu bluechips trong phiên VN-Index biến động mạnh

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch biến động khi có thời điểm mất hơn 50 điểm vào đầu phiên chiều trước khi có cú rút chân thần tốc vào cuối phiên 20/5 với mức tăng nhẹ 0,3 điểm tại 1.913 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 140 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 305 tỷ đồng. Theo sau, VIC và FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 216 và 190 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 226 tỷ đồng. Theo sau là ACB và VNM , lần lượt bị bán ròng 141 tỷ đồng và 111tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 28 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng C69, MBS, TNG.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 12 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 8 tỷ, MBG, VTZ, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 114 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 114 tỷ đồng. Theo sau, DGT và MZG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 18 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , F88, ABW, ,...