Nhà đầu tư bán tháo bị "mất hàng" sau cú quay xe hơn 50 điểm của VN-Index?

Sau cú “tàu lượn” của VN-Index khi có thời điểm mất hơn 50 điểm rồi bất ngờ rút chân mạnh về cuối phiên, nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu dòng tiền lớn đang quay lại "gom hàng" hay rủi ro bull trap vẫn còn hiện hữu.

Theo ông Lương Duy Phước , Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi diễn biến "tàu lượn" vừa qua phản ánh trạng thái giằng co rất mạnh của thị trường sau một giai đoạn tăng nhanh và phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khi nhóm cổ phiếu trụ chịu áp lực chốt lời, đà bán nhanh chóng lan rộng sang các nhóm ngành khác, đặc biệt là những mã đã tăng nóng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, nhịp rút chân mạnh mẽ vào cuối phiên cho thấy lực cầu giá thấp vẫn trực chờ tham gia. Điều này chứng tỏ thị trường chưa rơi vào trạng thái bán tháo mất kiểm soát, dòng tiền vẫn sẵn sàng giải ngân khi giá cổ phiếu chiết khấu về mức đủ hấp dẫn. Dù vậy, chuyên gia Kafi lưu ý rằng mức độ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong giai đoạn tới sẽ cao hơn rõ rệt.

“ Một phiên rút chân mạnh chưa đủ để xác nhận thị trường sẽ quay lại xu hướng tăng bền vững. Tín hiệu này mới chỉ cho thấy vùng giá thấp có lực cầu đỡ. Việc xu hướng tăng có tiếp diễn hay không cần phải quan sát thêm độ lan tỏa và chất lượng của dòng tiền trong các phiên giao dịch tiếp theo” , chuyên gia nhấn mạnh.

Dòng tiền lớn gom hàng hay tín hiệu Bull trap?

Trước những băn khoăn về việc liệu đây là động thái gom hàng của cá mập hay chỉ là nhịp phân phối lượng hàng kẹt, ông Phước cho rằng thị trường hiện ghi nhận lực cầu bắt đáy rõ ràng, nhưng để khẳng định đó là dòng tiền lớn tích lũy cho một chu kỳ mới thì cần thêm các tín hiệu xác nhận:

Kịch bản tích cực (Hấp thụ cung) sẽ xảy ra khi các phiên tới chỉ số chung giữ được vùng giá hồi phục, thanh khoản không tăng đột biến ở các nhịp giảm, độ rộng thị trường cải thiện và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt.﻿

Kịch bản rủi ro (Hồi kỹ thuật/Phân phối), nếu VN-Index tiếp tục được kéo chủ yếu bởi một vài cổ phiếu lớn trong khi phần lớn các mã khác suy yếu, thanh khoản duy trì ở mức cao nhưng giá không thể bứt phá, rủi ro đối với thị trường vẫn sẽ hiện hữu.

“Rủi ro bull trap vẫn đang hiện diện khi trong phiên vừa qua, dù VN-Index đóng cửa sát mốc tham chiếu nhờ lực đỡ của nhóm trụ, độ rộng thị trường lại khá yếu với số mã giảm áp đảo. Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào điểm số của VN-Index" , ông Phước nhấn mạnh.

Một nhịp hồi phục đáng tin cậy phải đi kèm với sự cải thiện về độ rộng (số mã xanh tăng lên), áp lực bán giảm dần và dòng tiền lan tỏa đều khắp các nhóm ngành. Việc quan sát mã nào giữ được nền giá, áp lực bán thấp và biên độ dao động hẹp lại sẽ giúp nhận diện những nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung.

Nhà đầu tư bị "kẹp hàng" nên làm gì?

Về chiến lược đầu tư, ông Lương Duy Phước cho rằng thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn có những điểm tựa vững chắc từ nền tảng vĩ mô tăng trưởng, tăng trưởng tín dụng cải thiện, dư địa giải ngân đầu tư công lớn và các chính sách hỗ trợ trong nước tiếp tục tạo kỳ vọng.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý 1 cũng cho thấy sự phục hồi về lợi nhuận của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do diễn biến trên bảng điện có sự phân hóa sâu sắc, đây không phải là giai đoạn phù hợp để giải ngân dàn trải.

Do đó, với danh mục đang nắm giữ cổ phiếu hoặc "kẹp hàng", chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu, hạ tỷ trọng đối với những mã đã gãy nền giá, hồi phục yếu và áp lực bán còn cao. Ngược lại, những cổ phiếu vẫn giữ vững nền tích lũy, có kết quả kinh doanh ổn định và chống chịu tốt trước các nhịp rung lắc của thị trường thì có thể tiếp tục nắm giữ.

Đối với vị thế đang nắm giữ tiền mặt, ưu tiên hàng đầu không phải là cố gắng mua sớm nhất, mà là chọn đúng cổ phiếu khỏe hơn thị trường chung, có câu chuyện kinh doanh riêng và có tín hiệu dòng tiền quay trở lại rõ ràng.

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng cơ hội trên thị trường vẫn xuất hiện, nhưng dòng tiền sẽ có sự chọn lọc khắt khe và tập trung vào câu chuyện của từng cổ phiếu riêng lẻ.