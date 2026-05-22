Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất xác thực sinh trắc học khi rút, chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng

Theo Hà Ly (t/h) | 22-05-2026 - 12:42 PM | Thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính đề xuất nhà đầu tư bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán, không áp dụng cho giá trị các lệnh mua bán cổ phiếu.

Bộ Tài chính mới đây lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Trong đó, bộ này đề xuất áp dụng xác thực sinh trắc học với nhiều giao dịch trực tuyến.

Theo dự thảo, giao dịch rút hoặc chuyển tiền dưới 10 triệu đồng phải áp dụng tối thiểu một hình thức xác thực như OTP, FIDO, xác thực 2 kênh hoặc sinh trắc học.

Trong khi đó, với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhà đầu tư bắt buộc phải xác thực khớp đúng thông tin sinh trắc học.

Ngưỡng 10 triệu đồng này chỉ áp dụng với giao dịch rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán, không áp dụng cho giá trị các lệnh mua bán cổ phiếu.

Đề xuất xác thực sinh trắc học khi rút, chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Dự thảo cũng đề xuất áp dụng xác thực sinh trắc học khuôn mặt với giao dịch mua bán chứng khoán trực tuyến. Nhà đầu tư phải xác thực ít nhất một lần tại giao dịch đầu tiên của mỗi phiên đăng nhập.

Nếu xác thực sai liên tiếp tối đa 10 lần, hệ thống sẽ khóa chức năng giao dịch cho đến khi hoàn tất kiểm tra, nhận diện lại khách hàng.

Ngoài ra việc xác thực sinh trắc học còn được áp dụng với hoạt động mở, đóng tài khoản chứng khoán trực tuyến.

Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ phải có giải pháp kỹ thuật bảo đảm việc xác thực và giao dịch được thực hiện trên cùng một thiết bị nhằm hạn chế tình trạng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Theo Bộ Tài chính, việc thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 đòi hỏi khung pháp lý về giao dịch điện tử phải tiệm cận thông lệ quốc tế, tăng tính an toàn và khả năng chống chịu rủi ro của hệ thống.


Theo Hà Ly (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh Nổi bật

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

Luyện kim Việt Trung: Hành trình sóng gió quanh mỏ sắt lớn nhất nhì Việt Nam

Luyện kim Việt Trung: Hành trình sóng gió quanh mỏ sắt lớn nhất nhì Việt Nam

11:43 , 22/05/2026
VinFast chính thức xuất xưởng mẫu xe điện mới tại thị trường tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á

VinFast chính thức xuất xưởng mẫu xe điện mới tại thị trường tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á

11:34 , 22/05/2026
Thành viên SCIC không mua hết lượng cổ phiếu FPT đã đăng ký

Thành viên SCIC không mua hết lượng cổ phiếu FPT đã đăng ký

10:50 , 22/05/2026
Siêu tiến độ sân vận động lớn nhất hành tinh: Dự kiến hoàn thành chỉ trong 20 tháng, lập kỷ lục của mọi kỷ lục thế giới

Siêu tiến độ sân vận động lớn nhất hành tinh: Dự kiến hoàn thành chỉ trong 20 tháng, lập kỷ lục của mọi kỷ lục thế giới

10:39 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên