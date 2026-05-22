VinFast chính thức xuất xưởng mẫu xe điện mới tại thị trường tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á

Ngày 21/5/2026, trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm mẫu VF MPV 7 tại Indonesia, VinFast công bố đã xuất xưởng mẫu xe điện này tại nhà máy VinFast Subang, Tây Java. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu và khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại một trong những thị trường xe điện tiềm năng nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, 2.000 khách hàng VF MPV 7 tiên phong sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá trực tiếp tiền mặt 16 triệu IDR. Ngoài ra, khách hàng VinFast cũng sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green tại Indonesia đến hết ngày 31/3/2029.

VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của dòng Limo Green, được tinh chỉnh toàn diện về thiết kế, trang bị và công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng gia đình. Mẫu xe tiếp tục kế thừa triết lý thiết kế đặc trưng của VinFast với ngôn ngữ hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn đậm chất thực dụng của một mẫu MPV cỡ trung.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, cho biết: “ VF MPV 7 là sản phẩm chiến lược trong danh mục xe điện của VinFast tại Indonesia, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và tầm nhìn phát triển bền vững của chúng tôi tại thị trường. Việc xuất xưởng chiếc VF MPV 7 đầu tiên từ nhà máy Subang đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nội địa hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang tới cho người tiêu dùng Indonesia những mẫu xe điện chất lượng cao, thông minh, giá tốt, phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình đô thị hiện đạ i”.

Xe được phát triển dựa trên tỷ lệ vàng đặc trưng của dòng MPV với bốn bánh đẩy sát về các góc thân xe, giúp tối ưu hóa không gian cabin. Ngoại thất tạo ấn tượng với các đường nét mềm mại kết hợp cùng những mảng khối chắc chắn, mang đến cảm giác vững chãi mà vẫn tinh tế.

Sở hữu kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.728 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, VF MPV 7 mang đến khoang nội thất rộng rãi vượt tầm phân khúc, bảo đảm sự thoải mái cho cả 7 hành khách trên mọi hành trình.

Khoang lái được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng với vô-lăng D-Cut bọc da tích hợp phím điều khiển đa chức năng, cần số điện tử đặt sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da nhân tạo cao cấp, đi kèm hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5 và cửa gió riêng cho cả ba hàng ghế, góp phần nâng cao trải nghiệm tiện nghi cho mọi hành khách.

Về khả năng vận hành, VF MPV 7 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 150 kW (201 mã lực), mô-men xoắn cực đại 280 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và cảm giác vận hành êm ái đặc trưng của xe điện. Bộ pin dung lượng 60,2 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Công nghệ sạc nhanh tiên tiến giúp xe có thể sạc từ 10% lên 70% pin chỉ trong khoảng 30 phút, tối ưu sự thuận tiện cho người dùng trong điều kiện vận hành thực tế.

Đặc biệt, VF MPV 7 được tích hợp nhiều công nghệ thông minh như trợ lý ảo hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Indonesia, ứng dụng quản lý và định vị xe từ xa qua điện thoại thông minh cùng loạt tính năng an toàn chủ động và thụ động hàng đầu phân khúc. Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, ga tự động cùng cấu trúc khung gầm chắc chắn, mang lại sự an tâm cho khách hàng trong mọi hành trình.

Mẫu xe VF MPV 7 có giá lăn bánh tại Jakarta từ 420 triệu IDR đối với phiên bản kèm pin và từ 345 triệu IDR đối với phiên bản thuê pin. Chính sách thuê pin được VinFast thiết kế linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế, với mức phí từ 880.000 IDR/tháng.

Việc xuất xưởng chiếc VF MPV 7 đầu tiên diễn ra chỉ vài tháng sau khi VinFast chính thức khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang, Tây Java vào tháng 12/2025. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu của VinFast.

Nhà máy VinFast tại Subang được xây dựng trên khu đất rộng 171 ha, triển khai theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1 tỷ USD. Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể nâng lên 350.000 xe mỗi năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường Indonesia và mở rộng khả năng xuất khẩu sang các quốc gia khác trong khu vực.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã bắt đầu sản xuất các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF MPV 7, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới theo chiến lược phát triển của VinFast tại Đông Nam Á.