Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán xong 2 triệu cổ phiếu MWG, sẵn sàng tham ra IPO DMX

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG có nhịp giảm khá mạnh trong thời gian diễn ra giao dịch trước khi có dấu hiệu hồi phục. Đóng cửa phiên 21/5, thị giá MWG dừng ở mức 79.500 đồng/cp, thấp hơn 10% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức 117.000 tỷ đồng.

Theo bản đăng ký giao dịch trước đó, mục đích ông Hiểu Em bán cổ phiếu MWG lần này là nhằm tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vài trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Chia sẻ trên facebook cá nhân, ông Hiểu Em cho biết, trong kế hoạch IPO DMX sắp tới, ban lãnh đạo sẽ tham gia đầu tư bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc tái cơ cấu các khoản sở hữu trong MWG - khẳng định cam kết dài hạn với lợi ích cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa cổ đông hiện hữu MWG và cổ đông mới DMX.

Theo kế hoạch, DMX sẽ thực hiện IPO trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Quy mô chào bán tối đa dự kiến 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,3% vốn điều lệ, với giá chào bán không thấp hơn 16.163 đồng/cổ phiếu. “DMXvề cơ bản đã hoàn tất các thủ tục để IPO trong năm 2026, tuy nhiên kế hoạch niêm yết cụ thể chưa thể công bố”, ông Hiểu Em chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên của MWG.

DMX là một trong 3 nhánh kinh doanh chuyên biệt của Tập đoàn mẹ MWG, bên cạnh Bách Hóa Xanh (BHX) và các chuỗi bán lẻ khác (An Khang, Avakids). Tính đến cuối tháng 4, hệ thống của DMX có 2.005 cửa hàng Điện Máy Xanh; 927 cửa hàng Thế Giới Di Động; 85 cửa hàng Topzone và 222 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Trong tầm nhìn 5 năm tiếp theo (2026 - 2030), DMX dự phóng doanh thu sẽ đạt mức 182.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 11%/năm. Đáng chú ý, nhờ sự đóng góp của các mảng dịch vụ (tài chính, hậu mãi) có biên lợi nhuận vượt trội, lợi nhuận ròng được dự báo tăng trưởng tốc độ 16%/năm, tiến tới mục tiêu nhân đôi lợi nhuận lên 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.

4 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu 43.283 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 35% kế hoạch năm. Tương ứng doanh thu bình quân 360 tỷ đồng mỗi ngày. Tăng trưởng trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu từ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 33%.

Kết quả này đóng góp lớn vào tình hình kinh doanh chung của MWG. Trong 4 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 62.496 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 34% kế hoạch đề ra. Bên cạnh DMX, Lũy kế bốn tháng 2026, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) cũng ghi nhận tăng trưởng cao với doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.