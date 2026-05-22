Giá vàng chao đảo, một "cá mập" vẫn âm thầm xuống tiền

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 0,86 tấn vàng trong ngày 21/5, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.037 tấn. Lũy kế từ đầu tháng 5 đến nay, quỹ này đã gom gần 4 tấn vàng.

Động thái mua ròng của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua nhịp giảm sâu từ vùng 4.770 USD/ounce và hiện đi ngang quanh ngưỡng 4.520 USD/ounce.

Theo Kitco News , giá vàng thế giới duy trì trạng thái cân bằng khi đồng USD tăng giá gây áp lực lên kim loại quý, trong khi đà giảm của giá dầu thô và lợi suất trái phiếu Mỹ lại phần nào hỗ trợ thị trường.

Diễn biến của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 209.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất và nhà ở lại phát tín hiệu kém tích cực khi số nhà khởi công giảm, còn chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia lao dốc từ 26,7 xuống âm 0,4 điểm trong tháng 5.

Theo giới phân tích, các dữ liệu chưa đồng nhất khiến kỳ vọng về lãi suất trở nên khó đoán định, qua đó hạn chế đà biến động mạnh của giá vàng.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục được giới đầu tư theo dõi sát sao, đặc biệt là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan tới eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực về khả năng đạt thỏa thuận đã khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu phần nào, qua đó làm giảm động lực tăng của giá vàng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa vàng vượt vùng kháng cự 4.550 - 4.600 USD/ounce, hướng tới các mốc 4.660 USD và sau đó là 4.680 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.489,3 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi sâu về vùng 4.470 USD và xa hơn là 4.370 USD/ounce.