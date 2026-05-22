Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng chao đảo, một "cá mập" vẫn âm thầm xuống tiền

Mai Chi | 22-05-2026 - 10:07 AM | Thị trường chứng khoán

Giá vàng chao đảo, một "cá mập" vẫn âm thầm xuống tiền

Lũy kế từ đầu tháng 5 đến nay, quỹ này đã gom gần 4 tấn vàng.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 0,86 tấn vàng trong ngày 21/5, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.037 tấn. Lũy kế từ đầu tháng 5 đến nay, quỹ này đã gom gần 4 tấn vàng.

Động thái mua ròng của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua nhịp giảm sâu từ vùng 4.770 USD/ounce và hiện đi ngang quanh ngưỡng 4.520 USD/ounce.

Theo Kitco News , giá vàng thế giới duy trì trạng thái cân bằng khi đồng USD tăng giá gây áp lực lên kim loại quý, trong khi đà giảm của giá dầu thô và lợi suất trái phiếu Mỹ lại phần nào hỗ trợ thị trường.

Diễn biến của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 209.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất và nhà ở lại phát tín hiệu kém tích cực khi số nhà khởi công giảm, còn chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia lao dốc từ 26,7 xuống âm 0,4 điểm trong tháng 5.

Theo giới phân tích, các dữ liệu chưa đồng nhất khiến kỳ vọng về lãi suất trở nên khó đoán định, qua đó hạn chế đà biến động mạnh của giá vàng.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục được giới đầu tư theo dõi sát sao, đặc biệt là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan tới eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực về khả năng đạt thỏa thuận đã khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu phần nào, qua đó làm giảm động lực tăng của giá vàng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa vàng vượt vùng kháng cự 4.550 - 4.600 USD/ounce, hướng tới các mốc 4.660 USD và sau đó là 4.680 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.489,3 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi sâu về vùng 4.470 USD và xa hơn là 4.370 USD/ounce.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Giá cước cho thuê neo cao, doanh nghiệp sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng mạnh Nổi bật

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

Nhóm nhà đầu tư VinaCapital trở lại ghế cổ đông lớn tại TNG

Nhóm nhà đầu tư VinaCapital trở lại ghế cổ đông lớn tại TNG

09:52 , 22/05/2026
Khi những đứa con của MWG đều mang tiền về cho mẹ

Khi những đứa con của MWG đều mang tiền về cho mẹ

00:03 , 22/05/2026
Thông tin bất thường về Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2

Thông tin bất thường về Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2

00:01 , 22/05/2026
Cổ đông một doanh nghiệp khoáng sản chuẩn bị nhận 3.500 đồng/cp ngay trong tháng 6

Cổ đông một doanh nghiệp khoáng sản chuẩn bị nhận 3.500 đồng/cp ngay trong tháng 6

00:01 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên