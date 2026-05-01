Cổ đông một doanh nghiệp khoáng sản chuẩn bị nhận 3.500 đồng/cp ngay trong tháng 6

Ngày 5/6 tới đây, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (mã: TMG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu nhận về 3.500 đồng.

Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TMG sẽ phải chi khoảng 63 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến vào 16/6/2026.

Trước đó, Kim Loại màu Thái Nguyên đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15% vào hồi tháng 2/2026. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2025 là 50% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Theo tìm hiểu, Kim loại màu Thái Nguyên trước đây là Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim màu Bắc Thái trực thuộc Bộ Cơ khí Luyện kim, được thành lập từ năm 1979.

Năm 2014, TMG tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ 180 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin nắm giữ 51% cổ phần.

Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất kim loại màu và kim loại quý, khai thác quặng kim loại quý hiếm, cung cấp các sản phẩm chính như kẽm thỏi chất lượng, bột oxit kẽm, tinh quặng chì….

Về kết quả kinh doanh năm 2025, doanh thu thuần của TMG đạt 1.255 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 76 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 6% so với cùng kỳ. Sang quý 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với thực hiện cùng kỳ 2025. Tính đến hết quý 1, lãi sau thuế chưa phân phối đạt hơn 101 tỷ đồng.