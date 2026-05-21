Khởi tố Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã: TV2) vừa công bố thông tin bất thường.

Cụ thể, theo Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, PECC2 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Được biết, ông Nguyễn Chơn Hùng SN 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 tới nay.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty từ tháng 12/2016.﻿

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.﻿