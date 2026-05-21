Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 21/5

An Thái | 21-05-2026 - 19:47 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 21/5

Tự doanh CTCK mua ròng 524 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường giao dịch chậm, tiếp tục phân hóa trong phiên 21/5. Chỉ số chính sau đó chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 16,34 điểm (-0,85%) về mức 1.896,89 điểm. Khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh sau phiên mua ròng nhẹ trước đó, với giá trị bán ròng đột biến lên tới 1.711 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 524 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 122 tỷ đồng. Theo sau là VHM (100 tỷ), VIC (79 tỷ), STB (53 tỷ), CTG (41 tỷ), SSI (40 tỷ), VIX (39 tỷ), FPT (33 tỷ), MWG (28 tỷ) và HPG (25 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEE với giá trị -198 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-23 tỷ), NT2 (-17 tỷ) và loạt cổ phiếu như FUEVN100, REE, DPM, CII, GMD, HSG, E1VFVN30 cùng ghi nhận mức -1 tỷ đồng.﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tự doanh ctck

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử

SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử Nổi bật

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

Khởi tố Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2

Khởi tố Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2

19:36 , 21/05/2026
Tin vui ở “quốc gia vạn đảo”: Hãng xe tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung ưu đãi lớn, ngay tháng 6 nhận hàng

Tin vui ở “quốc gia vạn đảo”: Hãng xe tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung ưu đãi lớn, ngay tháng 6 nhận hàng

16:30 , 21/05/2026
L40 chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 120%

L40 chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 120%

16:04 , 21/05/2026
Khởi tố Lê Việt Trinh, sinh năm 1999

Khởi tố Lê Việt Trinh, sinh năm 1999

15:59 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên