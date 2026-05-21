Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 21/5

Thị trường giao dịch chậm, tiếp tục phân hóa trong phiên 21/5. Chỉ số chính sau đó chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 16,34 điểm (-0,85%) về mức 1.896,89 điểm. Khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh sau phiên mua ròng nhẹ trước đó, với giá trị bán ròng đột biến lên tới 1.711 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 524 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 122 tỷ đồng. Theo sau là VHM (100 tỷ), VIC (79 tỷ), STB (53 tỷ), CTG (41 tỷ), SSI (40 tỷ), VIX (39 tỷ), FPT (33 tỷ), MWG (28 tỷ) và HPG (25 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEE với giá trị -198 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-23 tỷ), NT2 (-17 tỷ) và loạt cổ phiếu như FUEVN100, REE, DPM, CII, GMD, HSG, E1VFVN30 cùng ghi nhận mức -1 tỷ đồng.﻿