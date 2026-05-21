SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử

Theo hồ sơ S-1 gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), SpaceX - công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk cho biết đang nắm giữ tới 18.712 Bitcoin (BTC) tính đến ngày 31/12/2025 với chi phí vốn 661 triệu USD, tương đương mức giá trung bình khoảng 35.000 USD cho mỗi Bitcoin.

Theo SpaceX, ở thời điểm 31/3/2026, giá trị hợp lý của số Bitcoin này là gần 1,3 tỷ USD, thấp hơn khoảng 20% so với cuối năm ngoái. Nếu vẫn còn nắm giữ, số Bitcoin trong tay SpaceX hiện có giá trị khoảng 1,5 tỷ USD.

Được biết, SpaceX bắt đầu mua Bitcoin từ năm 2021, cùng giai đoạn với Tesla - công ty sản xuất ô tô điện của Elon Musk công bố khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào đồng tiền số này. Nhiều khả năng đây là khoản đầu tư chiến lược của tỷ phú giàu nhất thế giới, thay vì đầu cơ như nhiều người vẫn nghĩ.

Thực tế, ngay cả trong giai đoạn kinh doanh thua lỗ và đang “đốt tiền” để nghiên cứu, đầu tư cho AI, SpaceX vẫn không bán Bitcoin để cái thiện dòng tiền. Kể từ giữa năm 2024, lượng Bitcoin này gần như “đóng băng”, bất chấp việc đồng tiền số này có thời điểm tăng mạnh và lập đỉnh vào mùa thu năm ngoái.

Theo hồ sơ gửi SEC, SpaceX ghi nhận doanh thu đạt 18,7 tỷ USD trong năm 2025 nhưng vẫn lỗ hoạt động khoảng 2,6 tỷ USD. Phần lớn chi phí đến từ việc công ty đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI và chương trình phát triển tàu vũ trụ Starship. Riêng mảng AI ước tính đã lỗ tới 6,4 tỷ USD trong năm qua.

Đáng chú ý, SpaceX đang chuẩn bị IPO trên sàn Nasdaq với mã giao dịch SPCX, hướng đến mức định giá lên tới 1,75 nghìn tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo hồ sơ IPO, SpaceX hiện không chỉ đơn thuần là công ty tên lửa hay vận tải không gian mà đang chuyển mình thành một tập đoàn hạ tầng công nghệ xoay quanh AI, Internet vệ tinh và trung tâm dữ liệu.

Trong hơn một năm qua, tỷ phú Elon Musk đã liên tục hợp nhất các công ty trong hệ sinh thái của mình về dưới SpaceX. Đầu tiên là thương vụ xAI mua lại mạng xã hội X với giá 33 tỷ USD để kết hợp dữ liệu, mô hình AI, năng lực tính toán và hệ thống phân phối người dùng. Sau đó, chính SpaceX tiếp tục thâu tóm luôn xAI, qua đó đưa chatbot Grok cùng toàn bộ tham vọng AI của Musk về dưới công ty hàng không vũ trụ này

Trong một diễn biến liên quan, Elon Musk vừa bị xử thua trong vụ kiện lịch sử trị giá 150 tỷ USD mà vị tỷ phú này nhắm vào công ty đứng sau ChatGPT. Ngay sau đó, ông chủ của SpaceX tuyên bố sẽ kháng cáo và nhấn mạnh sẽ gửi đơn lên lên Tòa phúc thẩm khu vực số 9 - tòa phúc thẩm liên bang lớn nhất trong hệ thống tư pháp Mỹ, đóng vai trò chốt chặn cho phần lớn vụ kiện trước khi được đưa lên Tòa án Tối cao.