Lượng cổ phiếu Vingroup (VIC) giá trị 3.400 tỷ đồng vừa đổi chủ

An Thái | 21-05-2026 - 11:16 AM | Thị trường chứng khoán

Sau giao dịch, tổ chức còn nắm giữ trực tiếp 69,7 triệu cổ phiếu, chiếm 0,90% vốn VIC.

Công ty Cổ phần Vinpearl vừa báo cáo giao dịch cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần. Cụ thể, Vinpearl đã chuyển quyền sở hữu 14.974.526 cổ phiếu VIC theo phương thức chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Sau giao dịch, Vinpearl còn nắm giữ trực tiếp 69,7 triệu cổ phiếu, chiếm 0,90% vốn VIC. Giao dịch thực hiện trong phiên 19/5.

Cùng ngày, hệ thống VSDC đã thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC với bên chuyển quyền sở hữu là Vinpearl, bên nhận chuyển quyền sở hữu là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited với số lượng cổ phiếu đúng như báo cáo giao dịch của Vinpearl bên trên.

Phiên 19/5, VIC đóng cửa tăng nhẹ lên 225.100 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo thị giá này thì thương vụ chuyển nhượng trên có giá thị trường xấp xỉ 3.400 tỷ đồng.

Về Vingroup, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 1/ 2026 đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.

Với Vinpearl, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ nhờ doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt mức tăng trưởng 44,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với mức 90 tỷ cùng kỳ năm trước, tương đương 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

An Thái

