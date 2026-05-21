Vàng nhẫn tiếp tục mất giá: Có thương hiệu thấp hơn thị trường tới 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng giảm

Sáng 21/5, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu tiếp tục điều chỉnh giảm, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh 161,5 – 162,53 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong đó, SJC niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,53 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

PNJ giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, xuống còn 159 – 162 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng vàng Ngọc Thẩm niêm yết quanh 159 – 162 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI và Vàng Phú Quý hiện giao dịch thấp hơn nhóm còn lại, ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Mi Hồng giữ giá mua vào 160 triệu đồng/lượng và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra lên 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng 21/5. Ảnh: BTMH

Giá vàng nhẫn sáng 21/5

Đối với vàng nhẫn, giá tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mặt bằng phổ biến quanh 161,5 – 162,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết 159,3 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với trước đó, chênh lệch mua bán ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm doanh nghiệp tư nhân, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giao dịch ở mức 159 – 162 triệu đồng/lượng, trong đó PNJ giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 159 – 162 triệu đồng/lượng, trong khi Vàng Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có chênh lệch thấp nhất thị trường, ở mức 2 triệu đồng/lượng, với giá mua vào 160 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng.

DOJI và Vàng Phú Quý hiện niêm yết thấp hơn mặt bằng chung, ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Vàng Ngọc Thẩm giao dịch thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu còn lại, ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới bật tăng

Lúc 5h07, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.543,7 USD/ounce, tăng 46,4 USD so với trước đó. Kim loại quý bật tăng mạnh trở lại sau phiên giảm sâu, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đà phục hồi của vàng diễn ra khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường. Thị trường ghi nhận hai siêu tàu chở dầu thô từ Iraq sang Trung Quốc cùng một tàu dầu Kuwait đã đi qua khu vực này, với tổng khối lượng khoảng 6 triệu thùng dầu. Đây được xem là mức xuất khẩu dầu lớn nhất từ vùng Vịnh kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang vào tháng 2.

Diễn biến này khiến giá dầu Brent lao dốc hơn 5%, qua đó góp phần hạ nhiệt áp lực lạm phát và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng tạo thêm lực đỡ cho giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế.