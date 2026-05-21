Mối quan hệ OCH, Leadvisors Capital và Chủ tịch Lê Minh Thành

Sáng nay 21/5, CTCP One Capital Hospitality (mã: OCH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Bên cạnh tờ trình Đại hội phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ (CPRL) vốn đã được truyền thông trong nước đề cập rất nhiều, 2 pháp nhân đáng chú ý được đề cập trong tài liệu cổ đông gồm có CTCP IDS Equity Holdings (IDS) và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital (Leadvisors Capital).

Theo tờ trình Đại hội, OCH sẽ sử dụng toàn bộ nguồn vốn thu được từ chào bán CPRL để mua hơn 18% vốn IDS, qua đó gia tăng tỷ lệ sở hữu lên xấp xỉ 49%. Cùng với đó, doanh nghiệp này cũng có tờ trình miễn chào mua công khai với Leadvisors Capital – nhà đầu tư từng bày tỏ quan tâm mua 130 triệu CPRL OCH.

Sự xuất hiện của Leadvisors Capital phần nào là bảo chứng cho thành công của đợt phát hành riêng lẻ. Thực tế, chính các lãnh đạo Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) cũng thừa nhận nhà đầu tư tổ chức sẽ quan tâm đợt phát hành riêng lẻ của OCH, hơn là OGC. Và ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức hôm qua, các cổ đông OGC đã bỏ phiếu phủ quyết tờ trình phát hành CPRL của OGC.

IDS, Leadvisors Capital, hay ông Lê Minh Thành – Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital đều là những cái tên không quá xa lạ với chính cổ đông OCH. IDS là cổ đông tại OCH ít nhất từ năm 2021 khi nắm hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,96%. IDS thời điểm đó cũng là công ty mẹ của Công ty TNHH IDS ARGO Service – một doanh nghiệp sở hữu 3,13% vốn OCH (tính tới tháng 11/2022). Tháng 11/2022, IDS chính thức trở thành cổ đông lớn nắm 9,86% vốn OCH.

Một thời gian sau, công ty liên kết gián tiếp của OCH là CTCP Bánh Givral đã mua 30% vốn IDS với giá gốc 2.085 tỷ đồng trong năm 2023.

Tuy nhiên, tới tháng 3/2026, IDS đã thoái hết vốn khỏi OCH. Dù vậy, công ty cũng có cổ đông lớn mới với số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu bằng đúng số cổ phiếu mà IDS bán ra. Đó là CTCP Samurai Power, một doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 3/2026. Cơ cấu cổ đông Samurai Power gồm: Leadvisors Capital (99,8%), Lê Thị Quỳnh Trang (0,1%), và Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital Lê Minh Thành (0,1%).

Về phía Leadvisors Capital, dù hiện tại không trực tiếp sở hữu cổ phần OCH, nhưng nhà đầu tư và người liên quan doanh nghiệp này nắm 16,32% vốn OCH.

Ngoài ra, ông Thành cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý quỹ Leadvisors. Đây cũng là cổ đông lớn nắm 6,46% vốn OCH.

Ngay cả chính IDS, doanh nghiệp mục tiêu của thương vụ M&A, cũng là bên liên quan tới Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital.

Giới thiệu trên website, IDS cho biết tiền thân là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động từ năm 1986, hoạt động trong dịch vụ in ấn. Vào năm 2014, Leadvisors đã đầu tư vào IDS và bắt đầu hợp nhất tất cả các khoản đầu tư chính. Năm 2017, Leadvisors đã nắm giữ quyền sở hữu chi phối tại IDS, và sau đó vào năm 2018, Samurai Power đã bắt tay với Leadvisors để chuyển đổi IDS thành nền tảng hàng đầu trong việc mua lại, tái cấu trúc và thúc đẩy tăng trưởng của các công ty dẫn đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật IDS.