Dragon Capital chuyển tiếp lãnh đạo: Dấu mốc sau hơn 30 năm của “thế hệ khai mở”

Dragon Capital cho biết, ông Tân sẽ tiếp tục đồng hành với công ty trong vai trò Cố vấn Cao cấp cho HĐQT, nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản trị và điều hành.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thông báo Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Thanh Tân khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, có hiệu lực từ ngày 26/05/2026.

Việc từ nhiệm của ông Trần Thanh Tân được thực hiện vì lý do sức khỏe và kế hoạch chuyển tiếp cá nhân sau hơn 30 năm đồng hành cùng Dragon Capital cũng như thị trường vốn Việt Nam.

Việc chuyển tiếp này là một phần trong kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao đã được các bên chuẩn bị trong thời gian qua.

Ông Trần Thanh Tân là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với Dragon Capital tại Việt Nam, tham gia từ những giai đoạn đầu hình thành của thị trường vốn trong nước. Trong hơn ba thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo tại Dragon Capital và tham gia tích cực vào cộng đồng đầu tư, góp phần vào quá trình phát triển của công ty cũng như thị trường vốn Việt Nam.

Sau khi rời Hội đồng Quản trị, ông Trần Thanh Tân sẽ tiếp tục hỗ trợ Dragon Capital trên cương vị Cố vấn Cao cấp cho HĐQT. Theo doanh nghiệp, việc chuyển tiếp này nằm trong kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao đã được chuẩn bị trong thời gian qua, nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản trị và điều hành.

Chia sẻ về quyết định chuyển giao, ông Trần Thanh Tân cho biết, sau hơn 30 năm gắn bó cùng Dragon Capital và thị trường vốn Việt Nam, đây là thời điểm phù hợp để mình chậm lại đôi chút và dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe, bản thân và gia đình.

"Tôi luôn trân trọng hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng trong suốt nhiều năm qua - từ những ngày đầu rất khó khăn của thị trường vốn Việt Nam cho đến hôm nay. Tôi tin rằng Dragon Capital và DCVFM sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trên những nền tảng đã được xây dựng bởi rất nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân sự của công ty.", ông Tân chia sẻ.

Dragon Capital cho biết DCVFM sẽ tiếp tục kiên định với triết lý đầu tư dài hạn, duy trì các chuẩn mực quản trị và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.