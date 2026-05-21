Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dragon Capital chuyển tiếp lãnh đạo: Dấu mốc sau hơn 30 năm của “thế hệ khai mở”

Ánh Dương | 21-05-2026 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

Dragon Capital chuyển tiếp lãnh đạo: Dấu mốc sau hơn 30 năm của “thế hệ khai mở”

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Dragon Capital và thị trường vốn Việt Nam, ông Trần Thanh Tân – một trong những thành viên sáng lập Dragon Capital tại Việt Nam – sẽ rời vị trí Phó Chủ tịch HĐQT DCVFM theo kế hoạch chuyển tiếp lãnh đạo đã được chuẩn bị trong thời gian qua.

Dragon Capital cho biết, ông Tân sẽ tiếp tục đồng hành với công ty trong vai trò Cố vấn Cao cấp cho HĐQT, nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản trị và điều hành.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thông báo Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Thanh Tân khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, có hiệu lực từ ngày 26/05/2026.

Việc từ nhiệm của ông Trần Thanh Tân được thực hiện vì lý do sức khỏe và kế hoạch chuyển tiếp cá nhân sau hơn 30 năm đồng hành cùng Dragon Capital cũng như thị trường vốn Việt Nam.

Việc chuyển tiếp này là một phần trong kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao đã được các bên chuẩn bị trong thời gian qua.

Ông Trần Thanh Tân là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với Dragon Capital tại Việt Nam, tham gia từ những giai đoạn đầu hình thành của thị trường vốn trong nước. Trong hơn ba thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo tại Dragon Capital và tham gia tích cực vào cộng đồng đầu tư, góp phần vào quá trình phát triển của công ty cũng như thị trường vốn Việt Nam.

Dragon Capital chuyển tiếp lãnh đạo: Dấu mốc sau hơn 30 năm của “thế hệ khai mở”- Ảnh 1.

Sau khi rời Hội đồng Quản trị, ông Trần Thanh Tân sẽ tiếp tục hỗ trợ Dragon Capital trên cương vị Cố vấn Cao cấp cho HĐQT. Theo doanh nghiệp, việc chuyển tiếp này nằm trong kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao đã được chuẩn bị trong thời gian qua, nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản trị và điều hành.

Chia sẻ về quyết định chuyển giao, ông Trần Thanh Tân cho biết, sau hơn 30 năm gắn bó cùng Dragon Capital và thị trường vốn Việt Nam, đây là thời điểm phù hợp để mình chậm lại đôi chút và dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe, bản thân và gia đình.

"Tôi luôn trân trọng hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng trong suốt nhiều năm qua - từ những ngày đầu rất khó khăn của thị trường vốn Việt Nam cho đến hôm nay. Tôi tin rằng Dragon Capital và DCVFM sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trên những nền tảng đã được xây dựng bởi rất nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân sự của công ty.", ông Tân chia sẻ.

Dragon Capital cho biết DCVFM sẽ tiếp tục kiên định với triết lý đầu tư dài hạn, duy trì các chuẩn mực quản trị và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dragon capital

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn? Nổi bật

LPBS và SCEX hợp tác phát triển hệ sinh thái tài chính số

LPBS và SCEX hợp tác phát triển hệ sinh thái tài chính số

08:00 , 21/05/2026
Bí quyết dẫn đầu thị trường của quỹ mở có hiệu suất ba năm cao nhất

Bí quyết dẫn đầu thị trường của quỹ mở có hiệu suất ba năm cao nhất

08:00 , 21/05/2026
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng hành cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng hành cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội

00:05 , 21/05/2026
Nhà đầu tư bán tháo bị "mất hàng" sau cú quay xe hơn 50 điểm của VN-Index?

Nhà đầu tư bán tháo bị "mất hàng" sau cú quay xe hơn 50 điểm của VN-Index?

00:01 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên