Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng hành cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Mới đây, trên trang thông tin chính thức, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã thông báo Tập đoàn Vingroup đã trở thành đối tác đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

Theo đó, sự góp mặt của Vingroup – tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam – được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn lực tài chính và động lực to lớn cho đội bóng thủ đô. Sự hợp tác này đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng của CLB Công an Hà Nội trong việc củng cố sức mạnh trước những giải đấu lớn.

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Vingroup, CLB Công an Hà Nội đã thẳng thắn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Trọng tâm trong nước là hướng tới ngôi vô địch giải V.League 1 mùa giải 2026/27. Song song đó, ở đấu trường quốc tế, đội bóng thủ đô đặt quyết tâm tiến sâu và giành thứ hạng cao tại các giải đấu lớn như AFC Champions League và ASEAN Club Championship.

Phía CLB chia sẻ thêm, cú bắt tay với Vingroup không chỉ đơn thuần là sự gắn kết giữa thể thao và một doanh nghiệp hàng đầu. Hơn thế nữa, sự hợp tác này còn mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần khát vọng, bản lĩnh và ý chí vươn lên mạnh mẽ của nền bóng đá Việt Nam.

Với hệ sinh thái đa ngành và tầm nhìn chiến lược vươn tầm quốc tế của Vingroup, CLB Công an Hà Nội tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng bền chặt, tạo đà để đội bóng ghi đậm nhiều dấu ấn mới trong thời gian tới.