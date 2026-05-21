Nhóm Viconship nâng sở hữu lên 22,3% vốn tại Vận tải xếp dỡ Hải An

Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK và Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 6/5-14/5/2026, Cảng Nam Hải Đình Vũ đã mua vào thành công gần 1,5 triệu cổ phiếu HAH bằng phương thức thỏa thuận, qua đó nâng sở hữu lên 0,79% vốn điều lệ Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Được biết, ông Tạ Công Thông- Chủ tịch HĐTV Cảng Nam Hải Đình Vũ, đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HAH.

Ngoài ra, HAH cùng Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh (Trung tâm Logistics Xanh), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh (Cảng Xanh) và Công ty mẹ là Công ty CP Container Việt Nam (Viconship) là nhóm cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Cụ thể, Trung tâm Logistics Xanh nắm giữ hơn 4,1 triệu cổ phiếu HAH (2,18% vốn); Cảng Xanh nắm hơn 6,5 triệu cổ phiếu (3,47%) và Viconship sở hữu gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,86%.

Sau giao dịch của Cảng Nam Hải Đình Vũ, nhóm Viconship đã nâng sở hữu lên 42 triệu cổ phiếu HAH, tương ứng 22,3% vốn Vận tải xếp dỡ Hải An.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, Xếp dỡ Hải An đã thông qua kế hoạch góp thêm 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines (Hải An Green Shipping Lines)- đơn vị do Xếp dỡ Hải An đang sở hữu 40% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng giá trị vốn góp của Xếp dỡ Hải An tại Hải An Green Shipping Lines sẽ tăng từ 540 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Theo Xếp dỡ Hải An, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động, đồng thời phục vụ việc đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng của Hải An Green Shipping Lines.

Trước đó, Xếp dỡ Hải An cũng đã góp thêm 140 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines từ 400 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng như hiện tại.

Được biết, Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) sở hữu 60% vốn và Xếp dỡ Hải An sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.