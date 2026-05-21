VNDirect sắp trả cổ tức tỷ lệ 5%, Tập đoàn IPA nhận gần 200 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã: VND, sàn HoSE) thông qua việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%/cổ phiếu, tức 500 đồng/cổ phiếu.



Ngày chốt danh sách cổ đông là 1/6. Ngày chi trả dự kiến là 19/6. Với hơn 1,52 tỷ cổ phiêu đang lưu hành, quy mô đợt cổ tức này ước tính hơn 761 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, Chủ tịch Phạm Minh Hương sở hữu 44,9 triệu cổ phiếu VND, ước tính nhận về 22,4 tỷ đồng. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA) sở hữu 393,3 triệu cổ phiếu VND, ước tính thu về 196,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính riêng quý I/2026 cho thấy, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 1.807 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 39%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 158 tỷ đồng, tăng 74%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 34%.

Tổng chi phí hoạt động ghi nhận 681 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 681 tỷ đồng, tăng 42%.

ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hôm 18/5 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 3.018 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng, tăng 19%; ROA đạt 4,6% và ROE đạt 11,1%.

Tính đến 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của VNDirect gần 47.965 tỷ đồng, giảm 7%.

Giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm 17% so với đầu năm xuống còn 18.644 tỷ đồng, chủ yếu do thu hẹp tỷ trọng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Trong khi đó, giá trị thị trường danh mục đạt 18.652 tỷ đồng, gần tương đương giá gốc; trong đó chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Riêng danh mục cổ phiếu niêm yết, giá gốc ghi nhận 1.444 tỷ đồng, cao hơn mức 964 tỷ đồng cuối năm trước. Trong đó, cổ phiếu HSG là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc gần 554 tỷ đồng nhưng đang tạm lỗ 19%; cổ phiếu REE có giá gốc 127 tỷ đồng và MWG với 119 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay ghi nhận hơn 12.683 tỷ đồng, đa phần là cho vay giao dịch ký quỹ. Quy mô tiền gửi ngắn hạn gần 9.018 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.