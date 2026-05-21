Thị trường chuỗi nhà thuốc Việt dịch chuyển mạnh về tỉnh lẻ: Long Châu, Pharmacity và An Khang tăng điểm bán

Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà mở rộng mạnh của mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại khi tổng số điểm bán trên toàn quốc chính thức đạt 4.088 cửa hàng trong năm 2026, tăng khoảng 15% so với năm trước. Đáng chú ý, động lực tăng trưởng chính không còn đến từ Hà Nội hay TP.HCM mà đang dịch chuyển mạnh sang các địa phương ngoài hai đô thị lớn.

Làn sóng mở rộng ngoài 2 thành phố lớn

Theo báo cáo của Q&Me, đầu năm 2026, hệ thống chuỗi nhà thuốc hiện đại đã tăng trưởng liên tục trong nhiều năm trở lại đây. Nếu năm 2019 toàn thị trường mới ghi nhận khoảng 492 cửa hàng, quy mô này đã tăng lên 679 cửa hàng vào năm 2020, vượt 1.133 cửa hàng năm 2021 và cán mốc 2.006 cửa hàng năm 2022.

Đến năm 2023, số lượng điểm bán đạt 2.698 cửa hàng, tiếp tục tăng lên 3.242 cửa hàng năm 2024 và 3.459 cửa hàng năm 2025 trước khi vượt ngưỡng 4.000 điểm bán trong năm 2026 với tổng cộng 4.088 cửa hàng trên toàn quốc.

Nguồn: Q&Me

Dữ liệu cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc phân bổ hệ thống nhà thuốc hiện đại. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, xu hướng hiện nay đang nghiêng mạnh về nhóm tỉnh thành ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Năm 2026, khu vực ngoài Hà Nội và TP.HCM ghi nhận 2.496 cửa hàng, chiếm khoảng 61% tổng số điểm bán toàn quốc. Trong khi đó, TP.HCM duy trì quy mô 1.120 cửa hàng và Hà Nội đạt 472 cửa hàng.

Diễn biến này phản ánh xu hướng các doanh nghiệp bán lẻ dược phẩm mở rộng độ phủ ra khu vực địa phương, thay vì tiếp tục tập trung nguồn lực tại các thị trường đô thị lớn vốn đã có mật độ phân phối cao.

Báo cáo cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng cửa hàng tại nhóm tỉnh thành ngoài Hà Nội và TP.HCM đang nhanh hơn đáng kể so với hai đầu tàu kinh tế. Chỉ trong một năm, số lượng cửa hàng khu vực này tăng từ 2.169 lên 2.496 điểm bán, bổ sung thêm 327 cửa hàng mới.

Trong khi đó, TP.HCM tăng từ 916 lên 1.120 cửa hàng và Hà Nội tăng từ 374 lên 472 cửa hàng.

Xu hướng mở rộng mạng lưới phân phối ra khu vực ngoại tỉnh diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng theo các báo cáo của Vietcap, TraceData Research và các đơn vị nghiên cứu thị trường.

Long Châu nới rộng khoảng cách

Cùng với xu hướng mở rộng quy mô toàn ngành, cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi nhà thuốc lớn cũng tiếp tục phân hóa rõ nét.

Long Châu tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khi bổ sung thêm khoảng 400 cửa hàng trong vòng 12 tháng, nâng tổng số điểm bán lên 2.381 cửa hàng trên toàn quốc.

Quy mô này tạo khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi phía sau. Pharmacity hiện đứng thứ hai với 1.065 cửa hàng, trong khi An Khang đạt 415 cửa hàng.

Cả Pharmacity và An Khang đều ghi nhận việc mở thêm khoảng 100 cửa hàng trong năm qua, tuy nhiên tốc độ mở rộng vẫn thấp hơn đáng kể so với doanh nghiệp dẫn đầu.

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, Guardian duy trì 127 cửa hàng, trong khi Medicare sở hữu 64 điểm bán. Các doanh nghiệp này chủ yếu tập trung vào nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thay vì mở rộng quy mô điểm bán với tốc độ cao.

Khoảng cách giữa các doanh nghiệp cũng phản ánh mức độ tập trung ngày càng lớn của thị trường chuỗi nhà thuốc hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, yếu tố độ phủ mạng lưới, khả năng vận hành chuỗi cung ứng và mở rộng hiện diện tại các địa phương được xem là những động lực quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Dữ liệu năm 2026 cho thấy cuộc đua của ngành bán lẻ dược phẩm không còn chỉ diễn ra tại các đô thị lớn. Các tỉnh thành ngoài Hà Nội và TP.HCM đang trở thành khu vực tăng trưởng chủ đạo, đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lược mở rộng mạng lưới của các doanh nghiệp bán lẻ dược phẩm hiện đại tại Việt Nam.

Theo các báo cáo, mức chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của người dân tiếp tục gia tăng cùng tốc độ già hóa dân số, mở rộng tầng lớp trung lưu và xu hướng người tiêu dùng ưu tiên nhiều hơn cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng và phòng ngừa bệnh tật.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bán lẻ thuốc thông qua chuỗi hiện đại tại Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển so với nhiều thị trường phát triển trong khu vực, khi kênh nhà thuốc truyền thống độc lập vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn.