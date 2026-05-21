Muốn tự do tài chính mà không áp lực tinh thần, chuyên gia ABS chỉ ra điều quan trọng nhất cần làm

Hoạt động quản lý tài sản, tài chính đang ngày càng được quan tâm. Ai cũng mong muốn sớm có được sự tự do về tài chính, tài sản…Tuy nhiên, để có được sự tự do về tài chính là điều không phải ai cũng thực hiện được ngay lập tức, và có thể đó sẽ là một quá trình kéo dài, tùy thuộc vào quan điểm về mức độ tự do tài chính của mỗi người.

Song thực tế cũng cho thấy, việc nghĩ quá nhiều về tự do tài chính cũng đang tạo ra áp lực lớn và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của không ít người. Vậy làm thế nào để vừa tự do tài chính, tài sản mà lại không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?

Trao đổi về vấn đề này, trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết để đạt được mục tiêu tài chính như mong muốn, người dân cần sớm được trang bị đầy đủ các kiến thức về quản lý tài sản, tài chính, kiên trì và bền bỉ với mục tiêu, tránh tâm lý nôn nóng dễ dẫn đến áp lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hoặc cũng có thể tìm đến các tổ chức uy tín và chính thống để được đưa ra các giải pháp cũng như lên kế hoạch tài chính một cách hiệu quả.

Là một chuyên gia lâu năm trong ngành quản lý tài sản tài chính, khái niệm tự do tài chính là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Tôi cho rằng chúng ta cần làm rõ hai khái niệm về độc lập tài chính và tự do tài chính. Độc lập tài chính có nghĩa là bạn có thể đưa ra quyết định lối sống của bạn mà không phải lệ thuộc vào tài chính, còn tự do tài chính sẽ mang nghĩa rộng hơn, tức là bạn không những chỉ dừng lại ở mức tài chính đủ để sống mà còn có khả năng sở hữu và làm những điều mình thích theo đúng phong cách cá nhân của mình.

Hiện nay, người trẻ hay những người cập nhật xu hướng mới cũng đang rất quan tâm về quản lý tài sản tài chính, theo ông Minh, ngành quản lý tài sản tài chính ở Việt Nam đang phát triển ở mức độ như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Tôi cho rằng mức độ quản lý tài sản hiện nay vẫn còn rất sơ khai, đặc biệt trong tư duy phần lớn của người dân Việt Nam. Nguồn tài sản phân bổ phần lớn và tích lũy chủ yếu các kênh truyền thống như bất động sản, vàng và tiết kiệm. Trong khi đó, với kênh rủi ro cao hơn như chứng khoán, người dân có tài khoản chứng khoán đã hơn 11 triệu tài khoản nhưng mức độ hiểu biết vẫn còn ít và phần lớn nhiều người vẫn xem đây là kênh kiếm tiền nhanh.

Nhìn chung, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ tiết kiệm phòng thân sang giai đoạn đầu tư sinh lời, nhưng vẫn chưa đến được tầng quản lý tài sản. Tuy nhiên, tư duy gia tăng tài sản để hướng đến đạt tự do tài chính là có khi có đến 74% nhà đầu tư kỳ vọng thu nhập đạt mức 100 triệu - 500 triệu đồng mỗi năm.

Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore, là hai quốc gia rất phát triển về mô hình quản lý tài sản. Đồng thời, lịch sử phát triển kinh tế cũng như các thị trường tài chính của hai quốc gia này đã có từ lâu, điều này cho thấy lịch sử lâu đời cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy quản lý tài sản.

Theo ông, việc đặt mục tiêu sớm tự do tài chính, hay nhanh có tài sản hoặc được nghỉ hưu sớm có phải là chiến lược phù hợp không?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Thật ra, theo tôi, việc này không sai về mục tiêu, nhưng sai về cách tiếp cận. Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều các bạn cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Hiện nay trong xã hội, các bạn trẻ đang bị ảnh hưởng bởi nhiều cạm bẫy và chịu nhiều áp lực từ bẫy so sánh trên mạng xã hội, bẫy hình thức hay bẫy lợi nhuận phi thực tế. Mà thật ra có bao giờ chúng ta tự đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta có phù hợp với mục tiêu đó hay không?

Trong thị trường tài chính, chúng ta luôn có mô hình kinh điển là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Do đó, trước khi chúng ta đặt ra vấn đề mục tiêu tự do tài chính nhanh, cần đặt ra vấn đề khi nào chúng ta bắt đầu? Quy mô vốn của chúng ta hiện nay là bao nhiêu? Thời gian đạt mục tiêu mong muốn? Và cuối cùng khả năng chịu đựng rủi ro như thế nào?

Trường hợp áp lực vì muốn tự do tài chính sớm có phải chỉ diễn ra ở Việt Nam hay ở các nước đi trước cũng vậy, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Tôi cho rằng đây là xu hướng chung khi con người ngày nay đang chịu nhiều áp lực tác động như tôi đã kể trên.

Theo khảo sát năm 2025 của Delloitte được thực hiện với hơn 23.000 người tại 44 quốc gia cho biết tỷ lệ Gen Z cảm thấy bất an tài chính tăng từ 30% lên 48%, mức tăng này cũng diễn ra ở nhóm Millenial từ 32% lên 46%. Số liệu này cũng cho thấy động lực lớn và ngày càng nhiều mong muốn được tự do tài chính.

Vậy theo ông nên có những giải pháp như thế nào để giúp cho nhà đầu tư trong những trường hợp này?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Tôi cho rằng điều đầu tiên là mọi người nên đánh giá lại sơ bộ về tình hình tài chính cá nhân của mình và giảm tốc độ hoặc ngừng chi vào các chi tiêu không cần thiết.

Đồng thời, nên tìm kiếm đến các chuyên gia tư vấn tài chính tại các công ty chứng khoán hoặc các nhà quản lý quỹ để được đưa ra các giải pháp cũng như lên kế hoạch tài chính.

Ở ABS, chúng tôi xem mình như là các “bác sĩ” chuyên “thăm khám” về sức khỏe tài chính của các nhà đầu tư. Chính vì thế, chúng tôi luôn tạo ra các sản phẩm và giải pháp để “may đo” theo nhu cầu của từng người dân. Với phương châm là cùng tạo lập gia tăng tài sản cho người dân là thước đo cho chất lượng của chúng tôi.

Chúng tôi hướng tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho khách hàng cũng như quản trị rủi ro đầu tư cho nhà đầu tư trong việc dự báo sát thị trường, lựa chọn cổ phiếu và lên kế hoạch quản trị chiến lược đầu tư. Đồng thời, chúng tôi tối ưu chi phí đầu tư với các chương trình lãi suất ưu đãi theo từng thời điểm, đặc biệt thiết kế các gói sản phẩm chuyên biệt cho từng khách hàng, ưu điểm lớn nhất là sự linh hoạt.

Đối với doanh nghiệp, chúng tôi cũng “kê đơn” cho các giải pháp tài chính nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục đích huy động vốn với chi phí vốn tối ưu. Đồng thời, với hệ sinh thái của tập đoàn, ABS tận dụng được dịch vụ sản phẩm cũng như tiềm lực tài chính của hệ sinh thái để đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi hướng đến việc ứng dụng AI vào việc hỗ trợ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư cũng như hỗ trợ đội ngũ tư vấn như việc định lượng đầu tư, rủi ro và chúng tôi vận dụng AI để tối ưu vận hành, từ đó chúng tôi có cơ hội tạo ra được các sản phẩm với mức giá phù hợp nhu cầu thị trường.

V ậy theo ông xu hướng quản lý tài sản tài chính trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Và bên ông dự định sẽ có những chiến lược gì để đón đầu và đóng góp vào sự phát triển của ngành quản lý tài sản, tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thế Minh: ﻿ Theo dự báo của PwC, quy mô tài sản quản lý đạt mức tăng trưởng kép 6,2%, riêng tại khu vực châu Á là 6,8% trong giai đoạn 2026 - 2030. Còn tại Việt Nam, theo McKinsey, mảng quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam được dự báo có thể đạt mức 600 tỷ USD trong năm 2027 và đạt mức tăng trưởng kép 32% trong giai đoạn 2026 – 2030, từ dự báo của báo cáo Allied Market Research cho thấy tiềm năng tăng trưởng của mảng quản lý tài sản vẫn còn rất lớn.

Đồng thời, các yếu tố vĩ mô thuận lợi, đặc biệt động lực tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 là yếu tố thúc đẩy gia tăng nhu cầu quản lý tài sản. Ngoài ra, theo báo cáo PwC, dự báo có đến 55% tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đến năm 2030. Do đó, tôi tin tưởng vào tăng trưởng cao của mảng quản lý tài sản tại Việt Nam.

Chúng tôi đang từng bước xây dựng cho lộ trình hình thành các giải pháp cho mảng quản lý tài sản trong tương lai. Đầu tiên hoàn thiện các giải pháp và tổ chức All in One trong các giải pháp này. Đặc biệt lợi thế của chúng tôi là có thể mang lại cho nhà đầu tư các giải pháp quản lý tài sản toàn diện trong hệ sinh thái cũng như cùng với các đối tác.

Đồng thời, chúng tôi sẽ từng bước triển khai từ mô hình môi giới truyền thống sang mô hình chuyên gia quản lý tài sản, và chúng tôi phát triển theo mô hình kết hợp Wealth Tech (tức là vận hành hoàn toàn bằng công nghệ) và Wealth Advisor (vận hành bằng con người). Cuối cùng là tích hợp AI đóng vai trò hỗ trợ cho hai mô hình quản lý tài sản. Với tầm nhìn chiến lược và định vị của ABS, chúng tôi tin tưởng về khả năng mang lại giải pháp quản lý tài sản hiệu quả cho nhà đầu tư và hướng đến mục tiêu tự do tài chính cho người dân Việt Nam.