Cổ đông lớn Novaland bán ra hàng triệu cổ phiếu NVL khi giá tăng "bốc đầu" 80%

Mới đây, CTCP Diamond Properties thông báo đã bán ra 1,65 triệu cổ phiếu NVL của Novaland trên tổng số gần 3 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong hai phiên 21/4 và 22/4. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký được doanh nghiệp cho biết là do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL mà Diamond Properties nắm giữ giảm còn hơn 168 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 7,54% vốn. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 22/4 ở mức 18.750 đồng/cp, cổ đông lớn này có thể thu về khoảng 31 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Đáng chú ý, động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL đang có nhịp hồi phục mạnh. Tại thời điểm hoàn tất giao dịch, thị giá NVL đã tăng gần 80% chỉ sau khoảng một tháng rưỡi.

Sau đó, cổ phiếu NVL tiếp tục đi lên và có thời điểm leo lên vùng đỉnh gần 3 năm 20.500 đồng/cp. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi mã này quay đầu điều chỉnh khá mạnh, lùi về vùng 15.000 đồng/cp trong phiên sáng 21/5.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã nhiều lần đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL nhưng không hoàn tất giao dịch. Điển hình, từ ngày 17-19/3/2026, Diamond Properties đã bán khớp lệnh 930 nghìn cổ phiếu trong tổng số 2,15 triệu cổ phiếu NVL đăng ký. Xa hơn, trong khoảng thời gian từ 29/1 đến 27/2/2026, tổ chức này cũng đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu tuy nhiên giao dịch không được thực hiện. Nguyên nhân đều là do thay đổi kế hoạch.

Ở một diễn biến khác, Novaland vừa công bố thông tin việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty thay thế ông Bùi Thành Nhơn.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn – bố của Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân hiện là người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties.

Bên cạnh đó, Novaland vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Novaland khẳng định đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng, tương đương năm trước. Sau quý đầu năm, Novaland đã hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Với quỹ đất hơn 2.400ha chưa triển khai, Novaland ước tính, các dự án đang triển khai có thể mang lại tiềm năng dòng thu hơn 470.000 tỉ đồng lũy kế đến năm 2030.