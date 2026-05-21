L40 chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 120%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ lên tới 120%, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh và tiếp tục đặt kế hoạch cao cho năm 2026.

Theo Nghị quyết HĐQT, L40 chốt ngày đăng ký cuối cùng vào 3/6/2026 để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:12, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2026, HĐQT L40 đã thông qua phương án phát hành gần 12,96 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Hiện doanh nghiệp có 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu này, vốn điều lệ của L40 sẽ tăng từ 108 tỷ đồng lên gần 238 tỷ đồng, qua đó mở rộng đáng kể quy mô vốn chủ sở hữu.

Động thái tăng vốn diễn ra sau giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của L40 đạt 262,75 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 128 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế đạt 177,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 141,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 446 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên gần 245 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, L40 đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 41% so với kết quả năm trước.

Trước đó, doanh nghiệp cũng thông tin về việc đã đấu giá thành công quyền khai thác hơn 415.000 m3 cát tại dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò (Quảng Nam), với giá trị trúng đấu giá gần 60 tỷ đồng. Quyền khai thác này được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động vật liệu xây dựng và tăng tính chủ động nguồn cung cho doanh nghiệp trong thời gian tới.