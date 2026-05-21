Cổ phiếu PC1 lại tăng kịch trần

Thị trường chứng khoán phiên 21/5 chứng kiến dòng tiền gia nhập mạnh mẽ vào cổ phiếu PC1 - CTCP Tập Đoàn PC1. Thị giá tăng kịch trần 6,8% lên mức 20.300 đồng/cp. Mức giá cao không khiến lực cầu suy giảm, gần 1,4 triệu cổ phiếu vẫn xếp hàng chờ mua tại giá trần nhưng không có lệnh bán đối ứng. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo đó tăng lên hơn 8.200 tỷ đồng.

Đây đã là phiên tăng trần thứ 2 trong tuần này của PC1, thị giá nhanh chóng hồi phục lại hơn 15% so với vùng đáy giá. Dù vậy so với vùng đỉnh ngắn hạn 31.000 đồng/cp thiết lập hồi đầu tháng 3, PC1 vẫn mất khoảng 34% sau biến cố liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao.

Sự hồi phục của PC1 sau quãng rơi mạnh ghi nhận sau bức thông điệp trấn an cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát đi. Trong văn bản giải trình mới nhất, PC1 khẳng định việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo PC1, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, doanh nghiệp đã được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp thông qua cơ chế ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm. Công ty nhấn mạnh hệ thống quản trị và vận hành các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập nên không bị ảnh hưởng trong hoạt động.

“ Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong nước và quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết” , thông cáo báo chí của doanh nghiệp nêu rõ.

Song song với đó, ban lãnh đạo PC1 cho biết đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin công khai theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

Trước đó, PC1 Group công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Cùng với đó, kết quả kinh doanh quý 1 khởi sắc cũng là động lực tích cực kéo cổ phiếu đi lên. Doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần lên 184 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

PC1 được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đang tham gia thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ vai trò tổng thầu EPC, PC, các công trình cấp điện áp 500kV cho tới loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo và các dự án cáp ngầm.

Đây cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi nhanh trong làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo. Đến nay, doanh nghiệp vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang tiếp tục xây dựng thêm hai dự án mới tại Cao Bằng. Tổng công suất thủy điện đạt khoảng 212 MW với tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.