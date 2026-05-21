Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt do không báo cáo thông tin

Theo Hoàng Lam | 21-05-2026 - 12:19 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPHC ngày 19/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV).

Theo đó, JBSV bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán JB Việt Nam không báo cáo UBCKNN Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng thành viên (HĐTV) số 01-2024/BB-HĐTV ngày 02/02/2024, Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV số 02-2024/BB-HĐTV ngày 26/3/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 350 tỷ đồng với Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/5/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 150 tỷ đồng với Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/6/2024.

Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt do không báo cáo thông tin - Ảnh 1.

Website Chứng khoán JB Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

JBSV là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% bởi Ngân hàng Kwangju - một thành viên của Tập đoàn Tài chính JB Hàn Quốc. Công ty này hiện có địa chỉ tại Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Chứng khoán JB Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động gần 155 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng chiều, chi phí hoạt động cũng đội lên hơn 66 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Kết quả, Chứng khoán JB Việt Nam báo lãi trước thuế hơn 32 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Đến 31/3/2026, tổng tài sản doanh nghiệp ở mức 5.487 tỷ đồng, tăng 26,8% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm hơn 2.800 tỷ đồng, danh mục tài sản tài chính FVTPL chiếm 1.155 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 652 tỷ đồng.


Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?

SpaceX chính thức nộp đơn IPO: Tham vọng định cư trên Sao Hỏa của Elon Musk được ghi vào hồ sơ

11:56 , 21/05/2026
SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử

11:39 , 21/05/2026
Cổ đông lớn Novaland bán ra hàng triệu cổ phiếu NVL khi giá tăng "bốc đầu" 80%

11:31 , 21/05/2026
BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

11:23 , 21/05/2026

