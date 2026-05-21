Khối ngoại đột ngột bán ròng 1.700 tỷ trong ngày VN-Index mất mốc 1.900 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch 21/5 đầy rung lắc. Áp lực bán có thời điểm đẩy VN-Index giảm tới 26 điểm, trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index mất 16 điểm, lùi về vùng 1.897 điểm. Thanh khoản cũng hạ nhiệt rõ rệt, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.600 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực, khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh sau phiên mua ròng nhẹ trước đó, với giá trị bán ròng đột biến lên tới 1.711 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.685 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với giá trị khoảng 261 tỷ đồng. Xếp sau là VCB với hơn 163 tỷ đồng, LPB khoảng 62 tỷ đồng, MSB gần 51 tỷ đồng và SHB hơn 16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị hơn 517 tỷ đồng. Theo sau là FPT khoảng 316 tỷ đồng, MBB hơn 174 tỷ đồng, VHM gần 140 tỷ đồng và ACB khoảng 133 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 18 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại MBS với giá trị hơn 7 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm NTP hơn 1 tỷ đồng, VFS khoảng 0,7 tỷ đồng, VGS khoảng 0,6 tỷ đồng và VTZ khoảng 0,3 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại IDC với hơn 15 tỷ đồng, tiếp đến là PVS hơn 8 tỷ đồng, CEO gần 2 tỷ đồng, PLC khoảng 0,8 tỷ đồng và SHS khoảng 0,6 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DRI với giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng, theo sau là ABB hơn 1 tỷ đồng, TVN khoảng 0,6 tỷ đồng, HNG khoảng 0,3 tỷ đồng và FOC khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, ACV bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 11 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm VGT khoảng 0,2 tỷ đồng, QNS, VEA và IFS cùng quanh mức 0,1 tỷ đồng.﻿