Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại đột ngột bán ròng 1.700 tỷ trong ngày VN-Index mất mốc 1.900 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Ngọc Ly | 21-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại đột ngột bán ròng 1.700 tỷ trong ngày VN-Index mất mốc 1.900 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với giá trị khoảng 261 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch 21/5 đầy rung lắc. Áp lực bán có thời điểm đẩy VN-Index giảm tới 26 điểm, trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index mất 16 điểm, lùi về vùng 1.897 điểm. Thanh khoản cũng hạ nhiệt rõ rệt, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 17.600 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chịu áp lực, khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh sau phiên mua ròng nhẹ trước đó, với giá trị bán ròng đột biến lên tới 1.711 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.685 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với giá trị khoảng 261 tỷ đồng. Xếp sau là VCB với hơn 163 tỷ đồng, LPB khoảng 62 tỷ đồng, MSB gần 51 tỷ đồng và SHB hơn 16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị hơn 517 tỷ đồng. Theo sau là FPT khoảng 316 tỷ đồng, MBB hơn 174 tỷ đồng, VHM gần 140 tỷ đồng và ACB khoảng 133 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 18 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại MBS với giá trị hơn 7 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm NTP hơn 1 tỷ đồng, VFS khoảng 0,7 tỷ đồng, VGS khoảng 0,6 tỷ đồng và VTZ khoảng 0,3 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại IDC với hơn 15 tỷ đồng, tiếp đến là PVS hơn 8 tỷ đồng, CEO gần 2 tỷ đồng, PLC khoảng 0,8 tỷ đồng và SHS khoảng 0,6 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DRI với giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng, theo sau là ABB hơn 1 tỷ đồng, TVN khoảng 0,6 tỷ đồng, HNG khoảng 0,3 tỷ đồng và FOC khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, ACV bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 11 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm VGT khoảng 0,2 tỷ đồng, QNS, VEA và IFS cùng quanh mức 0,1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử

SpaceX của Elon Musk hé lộ số Bitcoin đang nắm giữ ngay trước thương vụ IPO lịch sử Nổi bật

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều?

Các Công ty chứng khoán nói gì về phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều? Nổi bật

Cổ phiếu PC1 lại tăng kịch trần

Cổ phiếu PC1 lại tăng kịch trần

15:26 , 21/05/2026
Elon Musk tung 'canh bạc' lớn nhất lịch sử Phố Wall

Elon Musk tung 'canh bạc' lớn nhất lịch sử Phố Wall

15:26 , 21/05/2026
Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

14:09 , 21/05/2026
Gần 1 tỷ cổ phiếu VIX sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị giá tăng 13% so với thời điểm chốt quyền

Gần 1 tỷ cổ phiếu VIX sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị giá tăng 13% so với thời điểm chốt quyền

13:45 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên