Nhóm nhà đầu tư VinaCapital trở lại ghế cổ đông lớn tại TNG

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX).

Theo đó, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Forum One - VinaCapital Vietnam Fund vừa mua vào 100.000 cổ phiếu TNG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,6416% lên 1,7193% vốn tại TNG. Ngày làm thay đổi sở hữu là 15/5/2026.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 4 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 4,2 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,2972%).

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,0165% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/5/2026 vừa qua, TNG đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 22/5/2026.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu TNG đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 64,4 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, TNG đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức năm 2025 với cùng tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2025 là 20% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 257,4 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, TNG ghi nhận doanh thu thuần gần 1.952 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TNG báo lãi ròng đạt gần 60,3 tỷ đồng, tăng 39,3%.

Năm 2026, TNG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành được 20,5% kế hoạch doanh thu và 13,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TNG tăng 8,5% so với đầu năm, lên mức hơn 7.496,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 1.805,3 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.498,3 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.271,3 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ.